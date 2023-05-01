Святые Петр и Павел — первоверховные апостолы, которые проповедовали христианство по миру. Они были преданными учениками и последователями Иисуса.
В народе этот праздник называют днем Петра и Павла.
Какого числа Петра и Павла
Петра и Павла по новому стилю празднуют 12 июля. Ранее день приходился на 29 июня.
Можно ли купаться в День Петра и Павла
По древним поверьям, в этот праздник в воде появляется нечистая сила. Именно поэтому в День Петра и Павла нельзя купаться в открытых водоемах, реках и море.
Также лучше не находиться возле воды.
Кроме этого, в День Петра и Павла:
- Нельзя шить и вязать.
- Нельзя ничего давать в долг, иначе весь год будут проблемы с деньгами.
- Нельзя проводить венчания. Те пары, которые венчаются в День Петра и Павла, быстро разойдутся.
Традиции на Петра и Павла
- Праздник Петра и Павла считается верхушкой лета, поэтому в этот день начинали подготовку к наступлению осени.
- Убирали и белили дома.
- Молодежь делали венки и устраивали гуляния.
- Утром традиционно посещали богослужения.
- После прихода из церкви верующие угощались сырными бабками.
- В этот день угощают пастухов, ведь этим делом занимался святой Петр.
- Традиционно в День Петра и Павла девушки гадали на своих избранников.
- Принято умываться из трех источников.