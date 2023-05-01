Святые Петр и Павел — первоверховные апостолы, которые проповедовали христианство по миру. Они были преданными учениками и последователями Иисуса.

В народе этот праздник называют днем Петра и Павла.

Какого числа Петра и Павла

Петра и Павла по новому стилю празднуют 12 июля. Ранее день приходился на 29 июня.

Можно ли купаться в День Петра и Павла

По древним поверьям, в этот праздник в воде появляется нечистая сила. Именно поэтому в День Петра и Павла нельзя купаться в открытых водоемах, реках и море.

Также лучше не находиться возле воды.

Кроме этого, в День Петра и Павла:

Нельзя шить и вязать.

Нельзя ничего давать в долг, иначе весь год будут проблемы с деньгами.

Нельзя проводить венчания. Те пары, которые венчаются в День Петра и Павла, быстро разойдутся.

Традиции на Петра и Павла