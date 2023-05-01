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Когда Петра и Павла 2023: дата и традиции праздника

1 мая 2023, 14:37
Асоян Карина редактор ленты
Петра і Павла 2023
Источник: Unsplash

Святые Петр и Павел — первоверховные апостолы, которые проповедовали христианство по миру. Они были преданными учениками и последователями Иисуса.

В народе этот праздник называют днем Петра и Павла.

Какого числа Петра и Павла

Петра и Павла по новому стилю празднуют 12 июля. Ранее день приходился на 29 июня.

Можно ли купаться в День Петра и Павла

По древним поверьям, в этот праздник в воде появляется нечистая сила. Именно поэтому в День Петра и Павла нельзя купаться в открытых водоемах, реках и море.

Также лучше не находиться возле воды.

Кроме этого, в День Петра и Павла:

  • Нельзя шить и вязать.
  • Нельзя ничего давать в долг, иначе весь год будут проблемы с деньгами.
  • Нельзя проводить венчания. Те пары, которые венчаются в День Петра и Павла, быстро разойдутся.

Традиции на Петра и Павла

  • Праздник Петра и Павла считается верхушкой лета, поэтому в этот день начинали подготовку к наступлению осени.
  • Убирали и белили дома.
  • Молодежь делали венки и устраивали гуляния.
  • Утром традиционно посещали богослужения.
  • После прихода из церкви верующие угощались сырными бабками.
  • В этот день угощают пастухов, ведь этим делом занимался святой Петр.
  • Традиционно в День Петра и Павла девушки гадали на своих избранников.
  • Принято умываться из трех источников.
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