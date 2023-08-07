Праздник Преображения, или, как в народе его еще называют, Спас — народно-христианский праздник восточных славян, который отмечается Восточной церковью с IV века и является одним из крупнейших, после Пасхи, двунадесятых праздников.

Каждый год в Украине празднуют три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Когда Ореховый Спас в 2023 году и как его отмечают в Украине — читайте в нашем материале.

Когда в Украине Ореховый спас 2023

Даты празднования всех трех Спасов каждый год неизменны. Ореховый Спас празднуется последним. В 2023 году его будут отмечать 29 августа.

Начиная с 2024 года, даты церковных праздников в Украине будут изменены. К этому стоит подготовиться заранее. Ореховый Спас в 2024 году мы будем праздновать уже 16 августа.

Традиции на Ореховый спас 2023 в Украине

— Ореховый Спас, Хлебный Спас или Холодный Спас – это прощание с летом и подготовка к осени и к холодам.

Наши предки на Ореховый Спас выпекали праздничный хлеб, который освящали в церкви, а потом угощали им каждого члена семьи, чтобы никто не болел.

На этот праздник принято печь пироги и другие вкусности с орехами, а затем освящать их в церкви. Считается, что освященные блюда с орешками на Ореховый Спас принесут семье счастье и благополучие.

Кроме того, существует поверье, что человека, который найдет или случайно купит двойной орех, ждет успех и финансовое благосостояние в следующем году.

Также на Ореховый Спас принято заготавливать лесные орехи и сеять озимый хлеб (так праздник получил еще название Хлебный Спас). Люди считали последний Спас народным праздником, ведь в это время заканчивалась жатва и народ начинал собирать орехи и другие дары природы.

Раньше люди на Ореховый Спас устраивали ярмарки, где продавать домотканые полотна, делали заготовки на зиму, собирали орехи и делали из них настойку.

Приметы на Ореховый спас 2023