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Когда Ореховый Спас 2023: дата праздника, традиции и приметы в этот день

7 августа 2023, 12:32
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Когда Ореховый Спас 2023: дата праздника, традиции и приметы в этот день
Источник: Depositphotos

Праздник Преображения, или, как в народе его еще называют, Спас — народно-христианский праздник восточных славян, который отмечается Восточной церковью с IV века и является одним из крупнейших, после Пасхи, двунадесятых праздников.

Каждый год в Украине празднуют три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Когда Ореховый Спас в 2023 году и как его отмечают в Украине — читайте в нашем материале.

Когда в Украине Ореховый спас 2023

Даты празднования всех трех Спасов каждый год неизменны. Ореховый Спас празднуется последним. В 2023 году его будут отмечать 29 августа.

Начиная с 2024 года, даты церковных праздников в Украине будут изменены. К этому стоит подготовиться заранее. Ореховый Спас в 2024 году мы будем праздновать уже 16 августа.

Традиции на Ореховый спас 2023 в Украине

— Ореховый Спас, Хлебный Спас или Холодный Спас – это прощание с летом и подготовка к осени и к холодам.

Наши предки на Ореховый Спас выпекали праздничный хлеб, который освящали в церкви, а потом угощали им каждого члена семьи, чтобы никто не болел.

На этот праздник принято печь пироги и другие вкусности с орехами, а затем освящать их в церкви. Считается, что освященные блюда с орешками на Ореховый Спас принесут семье счастье и благополучие.

Горіхи, горішки, Горіховий Спас 2023

Фото: Unsplash

Кроме того, существует поверье, что человека, который найдет или случайно купит двойной орех, ждет успех и финансовое благосостояние в следующем году.

Также на Ореховый Спас принято заготавливать лесные орехи и сеять озимый хлеб (так праздник получил еще название Хлебный Спас). Люди считали последний Спас народным праздником, ведь в это время заканчивалась жатва и народ начинал собирать орехи и другие дары природы.

Раньше люди на Ореховый Спас устраивали ярмарки, где продавать домотканые полотна, делали заготовки на зиму, собирали орехи и делали из них настойку.

Приметы на Ореховый спас 2023

  • Если на третий Спас много орехов — через год будет хороший урожай хлеба.
  • Журавль улетает к третьему Спасу — на Покров будет морозно.
  • После Орехового Спаса – солнце на осень поворачивает.
  • Если журавли полетели на юг, то зима будет ранней.
  • Жара, начавшаяся в этот день, свидетельствует, что во второй половине сентября будет холодно и дождливо.
  • Хорошая погода на праздник — запасов хватит на всю зиму, поскольку мороз будет коротким.
  • Когда хорош третий Спас — зимой будет квас.
  • Третий Спас — хлеба запас.
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Горіховий Спас релігійне свято Традиції
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