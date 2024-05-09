День матери 2024 в Украине отмечают 12 мая. Ежегодно дата празднования отличается, поскольку приходится на второе воскресенье третьего месяца весны.

Порадовать самого близкого человека в жизни хочется даже во время полномасштабной войны. Сделать проще это будет, если в наше сложное время вы находитесь рядом. Также можно воспользоваться услугами почты, стоит отметить, что такой вариант не подойдет для оккупированных территорий.

День матери 2024 — что подарить

Что подарить на День матери — вопрос, который волнует каждого заботливого ребенка. Стоит понимать, что дело не в подарке и тем более е в его стоимости, а во внимании. Если вы далеко, то позвоните маме и поблагодарите ее за жизнь.

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Однако если вы все таки планируете преподнести презент, но не знаете какой, Факты ICTV вам помогут. Идеи подарков на День матери — далее в материале.

Патриотические вещи

Несмотря на полномасштабную войну, рынки, бутики или интернет-магазины завалены патриотическими вещами. Актуально сейчас — футболки, толстовки, кепки, платья-вышиванки.

Поскольку впереди лето, то можно рассмотреть то, что мама сможет носить на каждый день — футболку. Этот вид одежды можно найти любого цвета, размера и с разнообразными популярными военными фразами или патриотическими символами.

Украшения

Украшения — это не обязательно о драгоценных материалах. Сейчас полно бижутерии на любой вкус и цвет. Также, если вы увлекаетесь бисероплетением, можете сами подготовить для мамы цепочку или браслет. Заказать их можно и в интернете.

Цветы

Думая, что подарить на День матери, многим приходят на ум цветы. И правильно! Это всегда актуально и красиво. Лучше всего преподнести комнатный цветок, чтобы он долго ее радовал. Кстати, даже если вы находитесь в разных городах, то во многих магазинах существует доставка, также можно попросить знакомых, чтобы помогли вам сделать сюрприз маме.

Вкусности

Возможно вы знаете любимые конфеты или шоколад вашей мамы, подарите их. Можно сделать торт или печенье своими руками и украсить так, как вам нравится. Или взять любую небольшую коробочку и накидать туда разных сладостей, если есть возможность купить, а после преподнести маме или отправить ей по почте. Туда же можно добавить и фрукты.

Кстати, если вы рядом с мамой, то также можете приготовить ее любимое блюдо.

Техника

Для любой хозяйки один из лучших подарков — кухонная техника. К тому же, можно заказать доставку, которая есть во всех городах. Сейчас мы не говорит об оккупированных территориях или тех, где идут активные боевые действия.

Возможно ваша мама мечтает о мультиварке, блендере, комбайне, микроволновке или ей нужен новый чайник.

Конечно, это не все идеи подарков на День матери. Кто, как не вы, знает свою маму лучше всех. Отталкивайтесь от ее предпочтений и выбирайте презент.