В октябре Украина будет отмечать очень важный праздник — День защитника и защитницы. Ранее празднование приходилось на 14 октября в День Покрова Пресвятой Богородицы, теперь, из-за реформы церковного календаря, будем отмечать 1 октября. Подвиги ВСУ материально не оценить, однако можем отблагодарить военнослужащих с помощью подарков на День защитника и защитницы.

Что вам приходит на ум, когда вы думаете, что можно подарить на День защитника и защитницы Украины? Безусловно, сразу всплывают такие варианты, как дрон, автомобиль или оружие. Именно для этого украинцы ежедневно донатят, ведь такие потребности закрыть самостоятельно нереально. В этом материале Факты.Лайф собрали список идей практичных подарков на День защитника и защитницы, подготовить которые будет под силу родным и друзьям.

Одежда и не только

Холода приближаются, поэтому в подарочную коробку можно упаковать качественное термобелье. Также всегда необходимы шерстяные и хлопковые носки, флисовые перчатки, шапки, балаклавы, теплые стельки и белье. Сюда же добавьте туристические коврики. Неплохим вариантом презента может стать спальник.

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Инструменты, мультитулы, посуда

Список таких презентов довольно большой: мультифункциональные ножи, термос или термокружка, фляга и тому подобное. Что бы из этого перечня вы не выбрали, учитывайте качество. В частности, все должно легко чиститься, а жидкость не должна протекать.

Электроника

Современные гаджеты — отличный универсальный и практичный подарок на День защитника и защитницы. Пауэрбанки, недорогие смартфоны с выносливым аккумулятором, зарядные устройства с популярными разъемами, фонарики на лоб и проводные наушники — все это может помочь нашим героям и героиням во время службы.

Предметы гигиены

То, что для нас является средствами ежедневного использования, для бойцов может стать хорошим практичным подарком на День защитника и защитницы. Положите в пакет кремы для лица и рук, гигиеническую помаду от обветривания, влажную туалетную бумагу, ушные палочки, зубочистки, зубную пасту, ополаскиватель, щетки и хозяйственное мыло.

БАДы и спортивное питание

Ежедневно военные тратят немало энергии, поэтому скорейшее восстановление и источники питания для них всегда актуальны. Соберите энергетическую посылку со всевозможными полезными вкусностями, куда можно положить детское питание, сгущенку, кофе, а также биологически активные добавки. В частности, обратите внимание на протеин, аминокислоты, мелатонин, магний + В6, железо и фолиевую кислоту, витамин С. Также добавьте сюда препараты от простуды и обезболивающие. Главное — знать, нет ли противопоказаний к лекарствам.

Эмоциональные подарки

Кто сказал, что приятные подарки на День защитника и защитницы не могут быть еще и практичными? Кстати, их можно сделать дополнением к любому из наборов, о которых мы писали выше. Итак, в посылку можно вложить особый шеврон, жетон или браслет с гравировкой, сладости. Учтите, чтобы вкусностей хватило побратимам и посестрам. Приятным и полезным подарком может стать электронная версия книги. Здесь главное знать, есть ли время и возможность для чтения.

Так что вариантов выразить свою поддержку и благодарность с помощью подарков военным на День защитника и защитницы достаточно. Вместе с тем, мы должны продолжать донатить и делать все зависящее от нас в тылу, чтобы наши герои и героини могли приближать долгожданную победу.