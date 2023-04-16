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Христос воскрес! Яркие открытки на Пасху 2023

16 апреля 2023, 07:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пасха
Источник: Pexels

Пасха — один из самых больших праздников в церковном календаре. Важную дату не стоит пропускать — лучше всего отметить в кругу друзей или близких, если есть такая возможность.

Для многих утро 16 апреля начнется с похода в церковь, где будут святить пасхальные корзины. Уже после этого принято накрывать пышный стол и не отказывать себе в еде. Это также касается тех, кто соблюдал Великий пост. 

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Пасхой в открытках, которые поднимут настроение и согреют близких. Праздник должен радовать абсолютно каждого.

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Апрель очень быстро проходит — совсем скоро наступит май. Последний месяц весны порадует украинцев праздниками, в том числе и государственными. Правда, в условиях войны дополнительных выходных не будет. На 1 мая приходится День труда, а на 9 число — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также будут и церковные праздники — на 22 мая приходится День Святителя Николая, а на 25 Вознесение Господнее. Ознакомиться с полным календарем мая 2023 можно на Фактах ICTV.

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Пасха Привітання Праздник
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