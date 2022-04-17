17 апреля христиане западного обряда празднуют Пасху – один из самых главных дней в церковном календаре.

Пасха приурочена к Воскресению Иисуса Христа и символизирует победу жизни над смертью.

Сегодня Пасху отмечают римо-католики, часть греко-католиков и протестантов, а также Финляндская православная церковь.

Не забудьте поздравить с праздником близких – лучшие открытки с католической Пасхой мы собрали в материале.















Христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 2022 уже через неделю – 24 апреля. Сегодня в их календаре не менее важный день – Вербное воскресенье.

Больше о традициях Вербного воскресенья 2022, запретах и приметах 17 апреля – в материале.