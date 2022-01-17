Большой православный праздник Крещения Господня ежегодно отмечается 19 января. В этот день завершается цикл новогодне-рождественских важных дат в календаре — самое время поздравить родных и близких, а также провести со своими родными как можно больше времени.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Крещением в прозе и картинках, которые согреют и поднимут настроение близким и друзьям даже на расстоянии. Приятные пожелания могут зарядить позитивом надолго.

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С Крещением Господним! Пусть звезды светят для тебя, пусть ангелы оберегают покой, пусть здоровье крепнет с каждым днем. Желаю тебе райских благ, душевного равновесия, крепких семейных уз и вечной радости, несметных сокровищ и замечательных друзей.

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В этот особый, наполненный святостью день, мне бы хотелось пожелать тебе гармонии, душевного умиротворения, спокойствия и идиллии. Пусть небеса оберегают твою душу, а ангелы хранят твой дом от зла ​​и бед. С Крещением Господним тебя, не теряй веры в лучшее, и она непременно поможет в трудную минуту.

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Всю вашу семью поздравляю с Крещением Господним! Желаем в этот светлый день счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь защитит вас от испытаний и трудностей и подарит веру, надежду и любовь.

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Иисус крестился в Иордане — поздравляю с праздником! Желаю светлых и радужных дней, достатка и здоровья вашей семье!

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Крещение Господне считается одним из пяти важных событий жизни Иисуса — крестил святого Иоанн Предтеча, ближайший предшественник Христа. История гласит, что этот обряд происходил в реке Иордан — после него Иисус отправил в пустыню, где 40 дней молился и готовился к своей миссии на земле.

Многие украинцы придерживаются церковных традиций — 19 января они идут окунаться в прорубь. Считалось, что вода из реки в этот день святая — ею можно даже вылечить болезни и уберечься от них на долгое время. Об истории праздника, традициях и приметах на Крещение Господне — читайте на Фактах ICTV.