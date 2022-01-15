19 января, в день Крещения Господнего, завершается цикл новогодне-рождественских праздников. Многие уже успели отдохнуть в кругу семьи, подвести итоги 2021 года и набраться сил и поставить перед собою цели и планы.

Факты ICTV расскажут о традициях и истории Крещения Господне, которое является очень важным праздником для верующих.

История праздника

История гласит, что крещение было одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — он решился на этот шаг в возрасте 30 лет.

Хотя он и был безгрешен, сделал это, чтобы не ставить себя выше других праведников.

Обряд проводился незаметно для окружающих в реке Иордан. Крестил святого Иоанн Предтеча, ближайший предшественник Иисуса Христа.

Во время Крещения Господня на землю явился Святой Дух и назвал Христа Сыном Божьим.

После этого Иисус отправился в пустыню, где 40 дней молился и готовился к своей миссии на земле. Весь этот период он ничего не ел, а также отказывался от искушения, которые на него насылал дьявол.

История праздника началась примерно во II веке. О нем вскользь упоминал богослов Климент Александрийский.

Традиции праздника

По традиции, празднование начинается накануне с Крещенского сочельника. Его еще называют Голодной кутьей.

В полночь некоторые люди идут к рекам, поскольку существует поверье, что перед Крещением вода волнуется.

На следующий день люди идут купаться проруби, которую вырезают в форме креста для удобного ныряния.

Наши предки верили, что набранная вода с рек в этот день является святой, и может излечить от всех болезней. К тому же, она не портится длительное время — ее можно добавлять в пищу и чай. Воду, принесенную из рек или освященную на Крещение в церкви, давали выпить каждому члену семьи натощак.

Девушки перед умыванием клали в воду ожерелье или гроздь калины, чтобы быть красивыми.

Многие верят, что вода также позитивно влияет на домашний очаг — с самого утра принято окроплять все комнаты, и даже домашним животным давали попить — это поможет жителям дома уберечься от болезней.

Люди верили, что крещеные 19 января будут всю жизнь счастливыми — их не будет брать зараза, а личная жизнь будет процветать, как и благополучие в доме. Влюбленные, которые в этот день договорятся о свадьбе, создадут крепкую семью.

Приметы на Крещение Господне

Звездная ночь на 19 января – хороший урожай орехов и ягод.

Снег или туман над водой – у земледельцев будет удачный год.

На Крещение сильный снег – к хорошему урожаю летом.

Слышен постоянный лай собак — к огромному количеству живности в лесу, зверья и птиц.

Полный месяц на небе — возможен паводок весной, нужно к этому подготовиться.

Уже совсем скоро наступит февраль — самое время подготовиться к праздникам, чтобы не пропустить важные даты и встретить эти дни с семьей или друзьями. К примеру, на средину месяца приходится День святого Валентина, а на конец — масляная неделя. Ознакомиться с календарем праздников февраля 2022 года можно на Фактах ICTV.