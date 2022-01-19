Каждый год 19 января христианский мир отмечает один из самых значительных праздников — Крещение Иисуса Христа. Этот праздник напоминает о церемонии Крещения Иисуса Христа в реке Иордан на его 30-летие. В этот день, когда-то, Иисус Христос крестился в реке Иордан. После этого на Иисуса, в форме голубя, спустился Святой Дух. Поэтому второе название Крещения — Богоявление.

Предлагаем вам прочитать наш материал и выбрать лучшие короткие поздравления в стихах, чтобы поздравить близких с Крещением Христовым.

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Пусть вода святая в этот день

Освятить дом от всех бед.

Пусть будет полон дом гостей,

Счастья и многих лет!

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В Богоявление желаю

Верных друзей и добра.

Пусть свеча в сердце запылает,

Принесет кучу радости и тепла!

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Пусть водичка эта святая

Вас сегодня благословит,

Наполнит счастьем вас пунцовым.

Поздравляю с Крещением Христовым!

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Пусть Крещение Христовое

приносит счастье вам медовое.

Пусть сияет миром каждый дом,

Поздравляю всех с праздником!

***

Пусть заденет ангел ваше плечо,

Щедровка пробудит в сердце добро,

Теплая свеча согреет ваш дом,

Поселится спокойствие в ваше нутро!

С Крещением!

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Пусть Крещение Христово в дом

Приносит радость и надежду,

Разбудит песню в сердце живом,

Засеет вам счастья светлоту.

***

Снег пушистый ляжет бело,

Исцелит вашу душу, как серебро,

А святая крещенская водица

Принесет счастье в пасти, как львица.

***

Хочу с Крещением вас поздравить!

Накройте стол, соберите гостей.

Желаю огня в сердце добавить,

И ждите от родных добрых вестей!

***

Зима в серебре идет по миру,

Разносит праздник в каждый дом.

Желает буйного вам цвета,

И будьте благословлены Христом!

***

Поздравляю с Крещением ваш дом,

Желаю веры вам в нем!

Счастливого и мирного вам года!

Желаю радости вам много!