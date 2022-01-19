Каждый год 19 января христианский мир отмечает один из самых значительных праздников — Крещение Иисуса Христа. Этот праздник напоминает о церемонии Крещения Иисуса Христа в реке Иордан на его 30-летие. В этот день, когда-то, Иисус Христос крестился в реке Иордан. После этого на Иисуса, в форме голубя, спустился Святой Дух. Поэтому второе название Крещения — Богоявление.
Предлагаем вам прочитать наш материал и выбрать лучшие короткие поздравления в стихах, чтобы поздравить близких с Крещением Христовым.
***
Пусть вода святая в этот день
Освятить дом от всех бед.
Пусть будет полон дом гостей,
Счастья и многих лет!
***
В Богоявление желаю
Верных друзей и добра.
Пусть свеча в сердце запылает,
Принесет кучу радости и тепла!
***
Пусть водичка эта святая
Вас сегодня благословит,
Наполнит счастьем вас пунцовым.
Поздравляю с Крещением Христовым!
***
Пусть Крещение Христовое
приносит счастье вам медовое.
Пусть сияет миром каждый дом,
Поздравляю всех с праздником!
***
Пусть заденет ангел ваше плечо,
Щедровка пробудит в сердце добро,
Теплая свеча согреет ваш дом,
Поселится спокойствие в ваше нутро!
С Крещением!
***
Пусть Крещение Христово в дом
Приносит радость и надежду,
Разбудит песню в сердце живом,
Засеет вам счастья светлоту.
***
Снег пушистый ляжет бело,
Исцелит вашу душу, как серебро,
А святая крещенская водица
Принесет счастье в пасти, как львица.
***
Хочу с Крещением вас поздравить!
Накройте стол, соберите гостей.
Желаю огня в сердце добавить,
И ждите от родных добрых вестей!
***
Зима в серебре идет по миру,
Разносит праздник в каждый дом.
Желает буйного вам цвета,
И будьте благословлены Христом!
***
Поздравляю с Крещением ваш дом,
Желаю веры вам в нем!
Счастливого и мирного вам года!
Желаю радости вам много!