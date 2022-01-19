Щороку 19 січня християнський світ відзначає одне з найвизначніших свят – Хрещення Ісуса Христа. Це свято є нагадуванням про церемонію Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан на його 30-річчя. У цей день, колись, Ісус Христос охрестився в річці Йордан. Після цього на Ісуса, у формі голуба, спустився Святий Дух. Тому друга назва Водохреща – Богоявлення.
Пропонуємо вам прочитати наш матеріал та обрати найкращі короткі привітання у віршах, щоб привітати близьких з Водохрещем Христовим.
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Хай вода свята у день цей
Освятить хату від всіх бід,
Нехай буде повен дім гостей,
Щастя й многая літ.
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В Богоявлення бажаю
Вірних друзів і добра,
Хай свічка в серці запалає,
Принесе купу радості й тепла!
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Нехай водичка ця свята
Вас сьогодні благословить,
Наповнить настроєм квітковим.
Вітаю з Хрещенням Христовим!
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Хай Хрещення Христове
Приносить щастя вам медове.
Хай сяє миром кожен дім,
Вітаю всіх зі святом цим.
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Хай буде з вами ангел близько,
Щедрівка сповнить серце добром,
Зігріє дім ваш тепла свічка,
В душі оселяться спокій з теплом!
З Хрещенням Христовим!
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Хай Хрещення Христове в дім
Приносить радість і надію,
Розбудить пісню в серці живім,
Зернята щастя вам засіє.
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Сніг пухнастий ляже біло,
Зцілить вашу душу, наче срібло,
А свята водохресна водиця
Принесе щастя в пащі, мов левиця.
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Хочу з Хрещенням вас привітати!
Гостей зберіть, за стіл кличте їсти.
Бажаю вогню в сердці не згасати,
Чекайте від рідних добрих звісток!
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Зима у сріблі йде по світу,
Розносить свято в кожний дім.
Бажаю буйного вам квіту,
Вітаю з Хрещенням Господнім!
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Вітаю з Хрещенням ваш дім,
Бажаю віри вам усім!
Щасливого і мирного вам року!
Бажаю долю вам широку!