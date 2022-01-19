Щороку 19 січня християнський світ відзначає одне з найвизначніших свят – Хрещення Ісуса Христа. Це свято є нагадуванням про церемонію Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан на його 30-річчя. У цей день, колись, Ісус Христос охрестився в річці Йордан. Після цього на Ісуса, у формі голуба, спустився Святий Дух. Тому друга назва Водохреща – Богоявлення.

Пропонуємо вам прочитати наш матеріал та обрати найкращі короткі привітання у віршах, щоб привітати близьких з Водохрещем Христовим.

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Хай вода свята у день цей

Освятить хату від всіх бід,

Нехай буде повен дім гостей,

Щастя й многая літ.

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В Богоявлення бажаю

Вірних друзів і добра,

Хай свічка в серці запалає,

Принесе купу радості й тепла!

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Нехай водичка ця свята

Вас сьогодні благословить,

Наповнить настроєм квітковим.

Вітаю з Хрещенням Христовим!

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Хай Хрещення Христове

Приносить щастя вам медове.

Хай сяє миром кожен дім,

Вітаю всіх зі святом цим.

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Хай буде з вами ангел близько,

Щедрівка сповнить серце добром,

Зігріє дім ваш тепла свічка,

В душі оселяться спокій з теплом!

З Хрещенням Христовим!

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Хай Хрещення Христове в дім

Приносить радість і надію,

Розбудить пісню в серці живім,

Зернята щастя вам засіє.

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Сніг пухнастий ляже біло,

Зцілить вашу душу, наче срібло,

А свята водохресна водиця

Принесе щастя в пащі, мов левиця.

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Хочу з Хрещенням вас привітати!

Гостей зберіть, за стіл кличте їсти.

Бажаю вогню в сердці не згасати,

Чекайте від рідних добрих звісток!

***

Зима у сріблі йде по світу,

Розносить свято в кожний дім.

Бажаю буйного вам квіту,

Вітаю з Хрещенням Господнім!

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Вітаю з Хрещенням ваш дім,

Бажаю віри вам усім!

Щасливого і мирного вам року!

Бажаю долю вам широку!