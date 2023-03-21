Гробки (или еще называют Радоница, Проводы, Поминальные дни) – это период после Пасхи, когда в Украине посещают могилы близких. Однако традиция эта скорее народная, чем церковная. Гробки 2023 – о датах и традициях читайте в материале.

Когда Гробки 2023

Гробки (Проводы) в Украине отмечают с 23 апреля по 25 апреля. Однако главный день, когда приходят на гробки – 25 апреля.

Кроме этого, поминальные субботы в Украине проходят в следующие дни:

Сейчас смотрят

3 июня – Троицкая суббота (Вселенская);

10 июня – родительская суббота перед Петровым постом;

12 августа – родительская суббота перед Успенским постом;

7 октября – Покровская суббота;

4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;

11 ноября – Кузьмина суббота;

18 ноября – Михайловская суббота;

25 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Когда нужно идти на кладбище на Гробки

Самое главное – идти на кладбище утром или до обеда. На проводы в это время принято оставлять у могилы умершего еду или алкоголь. Церковь часто осуждает такую традицию.

Кроме этого принято ставить на могилы то, что умерший любил при жизни.

Например, сладости, сигареты и т. д. В эти дни запрещено устраивать застолья, особенно алкогольные, в таком святом месте, как кладбище (ведь это считается большим грехом с точки зрения церкви).

Также на кладбище не берут маленьких детей. Убирать что-то с кладбища тоже нельзя. А в зонах активных боевых действий и недавно освобожденных от оккупантов областях лучше вообще не посещать кладбища, потому что там могут быть мины.

Что положено делать на Гробки

В период гробков украинцы посещают могилы родных, друзей и близких, чтобы почтить их память. На кладбище перед гробами проводят уборку, чтобы души близких видели, что о них заботятся.

Возле могил сажают цветы и другие растения, окрашивают изгородь.

Нередко у могилы устраивают застолье с родными покойного. Поэтому у нас на кладбищах много скамеек. В некоторых регионах Украины считается неправильным скучать в такие дни, ведь это огорчает умерших.