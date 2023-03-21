Гробки (или еще называют Радоница, Проводы, Поминальные дни) – это период после Пасхи, когда в Украине посещают могилы близких. Однако традиция эта скорее народная, чем церковная. Гробки 2023 – о датах и традициях читайте в материале.
Когда Гробки 2023
Гробки (Проводы) в Украине отмечают с 23 апреля по 25 апреля. Однако главный день, когда приходят на гробки – 25 апреля.
Кроме этого, поминальные субботы в Украине проходят в следующие дни:
- 3 июня – Троицкая суббота (Вселенская);
- 10 июня – родительская суббота перед Петровым постом;
- 12 августа – родительская суббота перед Успенским постом;
- 7 октября – Покровская суббота;
- 4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;
- 11 ноября – Кузьмина суббота;
- 18 ноября – Михайловская суббота;
- 25 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.
Когда нужно идти на кладбище на Гробки
Самое главное – идти на кладбище утром или до обеда. На проводы в это время принято оставлять у могилы умершего еду или алкоголь. Церковь часто осуждает такую традицию.
Кроме этого принято ставить на могилы то, что умерший любил при жизни.
Например, сладости, сигареты и т. д. В эти дни запрещено устраивать застолья, особенно алкогольные, в таком святом месте, как кладбище (ведь это считается большим грехом с точки зрения церкви).
Также на кладбище не берут маленьких детей. Убирать что-то с кладбища тоже нельзя. А в зонах активных боевых действий и недавно освобожденных от оккупантов областях лучше вообще не посещать кладбища, потому что там могут быть мины.
Что положено делать на Гробки
В период гробков украинцы посещают могилы родных, друзей и близких, чтобы почтить их память. На кладбище перед гробами проводят уборку, чтобы души близких видели, что о них заботятся.
Возле могил сажают цветы и другие растения, окрашивают изгородь.
Нередко у могилы устраивают застолье с родными покойного. Поэтому у нас на кладбищах много скамеек. В некоторых регионах Украины считается неправильным скучать в такие дни, ведь это огорчает умерших.