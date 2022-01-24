24 января отмечают важный праздник — День внешней разведки Украины. Эта дата не является официальным выходным днем и в 2022 году припадает на будний — понедельник.

По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем внешней разведки Украины в открытках.

Дата празднования Дня внешней разведки Украины установлена не случайно. Именно 24 января 1919 года в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.

Именно после этого в составе Политического департамента Директории УНР начал работать отдел зарубежной информации. Их цель состояла в проведении разведывательной работы относительно активно действующих против УНР врагов, а также стран, которые являлись потенциальными противниками.

Праздник установлен в 2018 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Цель праздника — возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования внешней разведки Украины.

Сотрудники разведывательных органов Украины вносят значительный вклад в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни ее граждан. Именно работа разведчиков укрепляет обороноспособность государства.