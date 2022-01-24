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День внешней разведки Украины: поздравления в открытках

24 января 2022, 06:30
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
День внешней разведки Украины: поздравления в открытках

24 января отмечают важный праздник — День внешней разведки Украины. Эта дата не является официальным выходным днем и в 2022 году припадает на будний — понедельник.

По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Днем внешней разведки Украины в открытках.

День зовнішньої розвідки Україїни День зовнішньої розвідки Україїни День зовнішньої розвідки Україїни День зовнішньої розвідки Україїни День зовнішньої розвідки Україїни

Дата празднования Дня внешней разведки Украины установлена не случайно. Именно 24 января 1919 года в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.

Именно после этого в составе Политического департамента Директории УНР начал работать отдел зарубежной информации. Их цель состояла в проведении разведывательной работы относительно активно действующих против УНР врагов, а также стран, которые являлись потенциальными противниками.

Праздник установлен в 2018 году пятым президентом Украины Петром Порошенко. Цель праздника — возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования внешней разведки Украины.

Сотрудники разведывательных органов Украины вносят значительный вклад в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни ее граждан. Именно работа разведчиков укрепляет обороноспособность государства.

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