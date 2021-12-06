День Вооруженных сил Украины отмечают ежегодно 6 декабря. Это праздник для в честь ЗСУ, и его основали еще в 1993 году.

В этот день стоит поздравить тех, кто служит или служил в армии Украины. Именно эти профессионалы своего дела ежедневно защищают границы Украины, отстаивая целостность территории.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в картинках, которые порадуют ваших родных и близких солдат даже на расстоянии. Теплые слова могут мотивировать и вдохновлять на подвиги.

Традиционно, до начала русско-украинской войны, день ВСУ отмечался торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Также в этот день проводили торжественное собрание, церемонию вручения государственных наград и праздничный концерт, а вечером — праздничным фейерверком.

В последние года проводится литургия и чествуются украинские военные.

По данным ежегодного рейтинга военной мощи GFP, за 2021 год армия Украины находится на 25-м месте в мире боевой мощи.

Сейчас армия комплектуется за счет призыва на срочную военную службу всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Также есть возможность служить Украине на контрактных условиях.

Уже совсем скоро наступит 2022 год, и украинцев ждет огромное количество праздников. Как и когда их будут отмечать в Украине — смотрите в официальном календаре праздников 2022 от Фактов ICTV.