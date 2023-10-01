День защитников и защитниц Украины: поздравления в коротких СМС

День защитников и защитниц Украины в 2023 году отмечается 1 октября. Сейчас праздник приходится на воскресенье. Раньше важная дата была 14 октября.

Праздник посвящен всем тем, кто сделал все, чтобы отстоять независимость нашей Украины. Благодаря нашим защитникам мы продолжаем всему миру доказывать то, что имеем право на нашу волю, и доказываем это на поле боя в условиях войны с Россией.

Факты ICTV подготовили короткие СМС-поздравления с Днем защитников и защитниц Украины, которые поднимут настроение тем, кто защищает страну с оружием в руках.

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Всех военных Украины,

всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

мы поздравить вас пришли.

Вы смелы, храбры, отважны,

не боитесь вы врага,

Вы на суше, в небе, море,

охраняйте нас всегда.

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В праздник защитников всех Украины

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравления наши примите сегодня,

Счастья вам, силы и много здоровья!

***

Должно быть, это так непросто —

Страну родную защищать,

Уверенно желаю роста,

Прекрасно праздник отмечать!

***

Всем украинским военным,

Всем красивым, здоровенным,

В день ваш много поздравлений,

И лавины повышений!

Чтобы звездочки упали,

На погонах засияли,

Чтобы должность с повышеньем,

А от женщин — восхищенье!

***

Мужества желать вам — это глупо,

Есть и так оно у вас с лихвой.

Знаем мы, что в каждую минуту

Можем спрятаться за вашею спиной.

Пожелаем вам во всем удачи,

Покровителя надежного с небес.

Чтоб не ружья, а мешки с удачей

Впредь пришлось носить наперевес.

***

Фото: Повітряні сили ЗСУ