Украинцы очень любят отмечать праздники, которые касаются нашей культуры. К примеру, мы на весь мир известны не только благодаря нашему языку, но и национальной одежде. К примеру, благодаря вышиванке. Для этой сорочки также есть отдельный праздник — самое время узнать дату празднования.

Когда День вышиванки в 2023 году

С каждым годом время празднования отличается. Впрочем, День вышиванки в Украине отмечается на третью неделю в четверг. В 2023 году это 18 мая.

И хотя это неофициальный праздник, многие украинцы выходят на площади своих городов вышиванка. Это касается и беженцев, которые покажут в других странах наши традиции.

Стоит отметить, что праздник является неофициальным, а отмечать его начали еще в 2006 году. Существует огромное количество различных видов вышиванок — они отличаются не только стилем пошива или материалом, но и орнаментом, который уникален в каждой области страны.

Напомним, что май принесет украинцам огромное количество праздников. Среди них — День труда и День победы. Правда, дополнительных выходных не будет из-за военного положения на фоне войны. Также будут и церковные праздники — к примеру, Вознесение Господнее. Ознакомиться с полным календарем праздников мая 2023 можно на Фактах ICTV.