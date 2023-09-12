Дошкольные воспитатели играют не последнюю роль в развитии детей. Именно в детских садах малыши впервые социализируются, учатся и получают базовые навыки, которые будут необходимы в дальнейшей жизни. Когда День воспитателя в Украине 2023 – читайте в материале.

Когда День воспитателя в Украине 2023: дата

Дата праздника традиционно приходится на последнее воскресенье сентября. Однако часто воспитателей поздравляют дважды за осень.

В 2023 году воспитатели будут праздновать 24 и 27 сентября. Некоторые учреждения придерживаются единой даты и ежегодно отмечают профессиональный праздник именно 27 сентября.

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История праздника День воспитателя

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13.04.2011 №629 Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития дошкольного образования на период до 2017 года и резолюции I Всеукраинского съезда работников дошкольного образования, День работника дошкольного образования был установлен как всеукраинский праздник.

Инициаторы хотели привлечь внимание к проблемам работников дошкольного образования, а также популяризировать профессию.

Что подарить воспитателю: идеи подарков

Если вы не знаете, какой приятный сюрприз преподнести работнику дошкольного образования, можно выбрать что-то интересное из таких подарков: