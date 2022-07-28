День Украинской Государственности: поздравления в открытках и СМС

В 2022 году на территории нашей страны впервые будут отмечать День Украинской Государственности. Праздник приходится на 28 июля, и в нынешних реалиях очень важен для каждого украинца.

Самое время поздравить друзей и близких друзей, напомнить о важности государства как независимой общины, которая трудится на благо всех граждан.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Украинской Государственности в открытках и СМС, которые порадуют знакомых даже на расстоянии. Теплые слова напомнят, за что мы боремся эти месяцы.

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Государственный общенародный праздник

Пусть станет добрым, солнечным и радостным.

В День Государственности Украины, радости, здоровья,

И счастья непременно всем большого.

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С Днем Государственности Украины

Я поздравляю украинцев всех!

Пускай страна всегда будет единой,

И в будущем пусть ждет ее успех.

Все недруги пускай друзьями станут

И в небе засияет желто—синий стяг,

Пусть патриотов ожидания не обманут

И на родной земле они добьются благ!

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День Государственности — праздник Украины,

Страны прекрасной с флагом желто-синим,

Где верят в Бога, ценят мир, свободу,

С большой историей великого народа.

Пусть с миром люди праздник отмечают,

Свое отечество сегодня величают,

Пусть будут счастливы и радостные лица,

И Украиной чтобы мы могли гордиться.

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День Государственности в Украине отмечают,

Украинцы друг друга сегодня поздравляют!

Пусть будет свободной и сильной страна,

Богатствами природы, чтобы была полна!

Пусть цветут повсюду океаны цветов,

На полях колосятся пшеница и рожь!

Люди в неге и счастье свободно живут,

Весёлые песни на праздник поют!

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Любовь к Украине вовек у нас в сердце,

а дух и свобода так вечно живет,

и предки у нас казаки — запорожцы,

всегда Украина шла лишь вперед!

На день государственности и свободы,

так хочется нашей стране пожелать,

всегда быть богатой народом счастливым,

и только навеки как мак расцветать!

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В мирное время День Украинской Государственности должен быть выходным. Праздник поможет подчеркнуть тысячелетнюю историю Украины, что является фактом, которых очень не нравится нашему врагу.

Совсем скоро наступит август — последний месяц лета подарит украинцам огромное количество праздников. К примеру, свой профессиональный праздник будут отмечать инкассаторы, архитекторы, строители и ветеринары. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.