День Украинской Государственности: поздравления в открытках и СМС

В 2022 году на территории нашей страны впервые будут отмечать День Украинской Государственности. Праздник приходится на 28 июля, и в нынешних реалиях очень важен для каждого украинца.
Самое время поздравить друзей и близких друзей, напомнить о важности государства как независимой общины, которая трудится на благо всех граждан.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Украинской Государственности в открытках и СМС, которые порадуют знакомых даже на расстоянии. Теплые слова напомнят, за что мы боремся эти месяцы.
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Государственный общенародный праздник
Пусть станет добрым, солнечным и радостным.
В День Государственности Украины, радости, здоровья,
И счастья непременно всем большого.
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С Днем Государственности Украины
Я поздравляю украинцев всех!
Пускай страна всегда будет единой,
И в будущем пусть ждет ее успех.
Все недруги пускай друзьями станут
И в небе засияет желто—синий стяг,
Пусть патриотов ожидания не обманут
И на родной земле они добьются благ!
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День Государственности — праздник Украины,
Страны прекрасной с флагом желто-синим,
Где верят в Бога, ценят мир, свободу,
С большой историей великого народа.
Пусть с миром люди праздник отмечают,
Свое отечество сегодня величают,
Пусть будут счастливы и радостные лица,
И Украиной чтобы мы могли гордиться.
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День Государственности в Украине отмечают,
Украинцы друг друга сегодня поздравляют!
Пусть будет свободной и сильной страна,
Богатствами природы, чтобы была полна!
Пусть цветут повсюду океаны цветов,
На полях колосятся пшеница и рожь!
Люди в неге и счастье свободно живут,
Весёлые песни на праздник поют!
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Любовь к Украине вовек у нас в сердце,
а дух и свобода так вечно живет,
и предки у нас казаки — запорожцы,
всегда Украина шла лишь вперед!
На день государственности и свободы,
так хочется нашей стране пожелать,
всегда быть богатой народом счастливым,
и только навеки как мак расцветать!
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В мирное время День Украинской Государственности должен быть выходным. Праздник поможет подчеркнуть тысячелетнюю историю Украины, что является фактом, которых очень не нравится нашему врагу.
Совсем скоро наступит август — последний месяц лета подарит украинцам огромное количество праздников. К примеру, свой профессиональный праздник будут отмечать инкассаторы, архитекторы, строители и ветеринары. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.