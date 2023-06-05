День Святого Духа (Духов день) 2023 верующие отмечают на следующий день после Троицы, то есть 5 июня.

Что стоит знать об истории, традициях и запретах Дня Святого Духа, читайте в материале.

День Святого Духа — история праздника

День Святого Духа — особый христианский праздник, посвященный третьему образу Троицы.

Именно схождение на апостолов Святого Духа символизировало явление Триединого бога.

Согласно христианской традиции, Бог Отец создал мир, Бог Сын искупает грехи людей на земле, а Бог Дух Святой символизирует силу Церкви.

Традиции на День Святого Духа

На Духов день принято после церковной службы освящать колодцы — считалось, что таким образом хозяева защищали свои дома от нечистой силы.

На следующий день после Троицы священник также освящал дома — чтобы русалки не ходили во двор.

Согласно поверьям, именно на Духов день из воды выходили русалки. Людям они могли сделать вред, но на полях и лугах были полезными. Говорят, там, где пробежали русалки, будет хороший урожай.

На День Святого Духа женщины традиционно собирали лечебные травы — в этот день они приобретали целебные свойства.

Именно День Святого Духа считали началом настоящего лета. Дождь в этот день предвещал неудачный урожай.

Что нельзя делать на День Святого Духа

На Духов день нужно молиться. Если мелкие домашние дела не будут отвлекать вас от молитвы, то можно уделить им время.

Вместе с тем, в День Святого Духа нельзя работать на огороде и в саду. Также лучше воздержаться от тяжелого физического труда и рукоделия.

Большим грехом считаются ссоры, сплетни и сквернословие в этот день. Также не стоит употреблять алкоголь.