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День сержанта ВСУ: какой праздник сегодня, 18 ноября

18 ноября, 04:10 Валентина Летяк
День сержанта ВСУ: какой праздник сегодня, 18 ноября

В Украине 18 ноября отмечают День сержанта ВСУ, а в Латвии – День независимости.

18 ноября — какой сегодня праздник

В апреле 2019 года президент Украины подписал указ о праздновании Дня сержанта ВСУ ежегодно 18 ноября. Ранее этот профессиональный праздник отмечали в первую пятницу марта.

А в народной календаре – это день память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Традиционно 18 ноября незамужние девушки гадали на суженого и просили Бога о хорошем муже.

Для привлечения женихов они разбрасывали во дворе монеты.

Читайте: Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020

Именины 18 ноября

День ангела празднуют Гавриил, Григорий, Тимофей и Тихон.

Приметы на 18 ноября

  • Снег на Иону предвещает снежную зиму.
  • Иней на ветвях ивы – зима будет холодной и затяжной.
  • Небо ясное, а ветер северный – к похолоданию.
  • Утром 18 ноября идет дождь – к вечеру заметет снегом.

Что нельзя делать 18 ноября

  • Желательно отказаться от принятия важных решений и заключения сделок.
  • Не рекомендуется подписывать любые документы – нечистый может подпись украсть.
  • Откажитесь от крупных покупок – они не прослужит долго.

Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан.

В частности, 28 ноября начнется Рождественский пост. Он один из самых длительных и строгих. Продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2021 года.

Теги
Календар , прикмети , Свято
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