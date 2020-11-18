В Украине 18 ноября отмечают День сержанта ВСУ, а в Латвии – День независимости.
18 ноября — какой сегодня праздник
В апреле 2019 года президент Украины подписал указ о праздновании Дня сержанта ВСУ ежегодно 18 ноября. Ранее этот профессиональный праздник отмечали в первую пятницу марта.
А в народной календаре – это день память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Традиционно 18 ноября незамужние девушки гадали на суженого и просили Бога о хорошем муже.
Для привлечения женихов они разбрасывали во дворе монеты.
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Именины 18 ноября
День ангела празднуют Гавриил, Григорий, Тимофей и Тихон.
Приметы на 18 ноября
- Снег на Иону предвещает снежную зиму.
- Иней на ветвях ивы – зима будет холодной и затяжной.
- Небо ясное, а ветер северный – к похолоданию.
- Утром 18 ноября идет дождь – к вечеру заметет снегом.
Что нельзя делать 18 ноября
- Желательно отказаться от принятия важных решений и заключения сделок.
- Не рекомендуется подписывать любые документы – нечистый может подпись украсть.
- Откажитесь от крупных покупок – они не прослужит долго.
Церковные праздники в ноябре 2020
В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан.
В частности, 28 ноября начнется Рождественский пост. Он один из самых длительных и строгих. Продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2021 года.