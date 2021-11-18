15 листопада в Україні відзначають День сержанта ЗСУ, а також вшановують пам’ять святителя Іони, архієпископа Новгородського. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

18 листопада — яке сьогодні свято

День сержанта ЗСУ – молоде свято. У квітні 2019 року президент України підписав указ про його відзначення щороку 18 листопада. Раніше це професійне свято відзначали у першу п’ятницю березня. Цього дня вшановують професіоналізм, хоробрість та самовіддачу сержантів та старшин ЗСУ. Варто привітати тих рідних та близьких, які присвятили цій нелегкій справі своє життя.

А у народному календарі – це день пам’ять святителя Іони, архієпископа Новгородського. Історія свідчить, що його виховала благочестива вдова Наталія Медоварцева, оскільки він втратив батьків у молодому віці. Бувши архієпископом з 1458 року, він організував притулок для сиріт і вдів, а в 1549 році його приписали до лику святих. Відомо, що біля його поховання відбувалося безліч зцілень, і до цього місця здійснюють паломництва.

Традиційно 18 листопада незаміжні дівчата ворожили на судженого і просили Бога про хорошого чоловіка. Для приваблення наречених вони розкидали у дворі монети.

Іменини 18 листопада

День ангела святкують Гавриїл, Григорій, Тимофій і Тихон.

Прикмети на 18 листопада

Сніг на Іони віщує сніжну зиму.

Іній на гілках верби – зима буде холодною і затяжною.

Небо ясне, а вітер північний – до похолодання.

Вранці 18 листопада йде дощ – до вечора замете снігом.

Що не можна робити 18 листопада

Бажано відмовитися від ухвалення важливих рішень та укладання угод, включаючи нерухомість;

Не рекомендується підписувати будь-які документи – нечистий може вкрасти підпис;

Відмовтеся від великих покупок — вони не прослужать довго;

Заборонено також підіймати з землі знайдені предмети та дрібницю – можна залишитись без удачі на цілий рік.

Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2021 року є багато важливих дат.

Наприклад, вже з 28 листопада розпочнеться Різдвяний пост, який триватиме 40 днів. Традиційно він завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2022 року. У цей період варто відмовитися від м’яса, риби та молока, а основою страв будуть різні каші.