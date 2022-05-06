В 2022 году День Петра и Павла приходится на 29 июня.

История праздника

Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан.

Праздник был распространен уже в первые века христианства. В этот день православная церковь прославляет духовную твердость Петра и разум Павла. Воспевает в апостоле Петре образ того, кто отрекся от Господа, а потом покаялся. А в апостоле Павле — образ сопротивляющегося проповеди господней и потом уверовавшего.

На Руси начали почитать День Петра и Павла после ее Крещения.

Традиции и обычаи

В восточных регионах Украины существовал такой обычай на Петра: женщины обедали вместе, а потом рвали травы, имеющие желтый цвет, и кормили ими коров: “чтобы желтое молоко было”.

На Слобожанщине в этот день резали трех петухов и варили борщ в трех горшках.

На Петра необходимо умываться из трех ключей, встречать восход и щедро угощать бедных.

Раньше к этому дню готовились как к большому празднику. Люди белили дома, убирали во дворе, украшали полотенцами стены.

Также с утра обязательно шли в церковь, а девушки украшали свои головы венками из полевых цветов.

Приметы

Если на Петра один дождь — урожай неплохой, два — хороший, а три — богатый.

Если на Петра и Павла дождь, будет гнить картофель.

Если на Петров день жара, то на Рождество мороз.

После 12 июля переставала куковать кукушка.Согласно легенде, птица украла у святого Петра одну мандрику и за это была наказан Богом. А если кует кукушка и после Петра, то это, по народным верованиям, предвещает несчастье. Мандрика — это блюдо, которое готовится из теста и сыра именно к этому празднику.

Фото: ПЦУ