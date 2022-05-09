День победы над нацизмом: почему 9 мая для украинцев не праздник

Официально 9 мая в Украине является государственным праздником – День победы над нацизмом. Под влиянием современной российско-украинской войны память об этом дне существенно трансформировалась.

В то же время, Украина уже приблизилась к тому, чтобы отменить День победы 9 мая, и вместе с Европой и всем цивилизованным миром отмечать эту дату 8 мая — в День капитуляции нацистской Германии.

Уже даже появился соответствующий законопроект (№7297), однако он не был на голосовании в Верховной Раде.

Почему 9 мая – не праздник

Подписание Акта о капитуляции Германии в Реймсе состоялось 8 мая 1945 года. Однако Иосиф Сталин, тогда руководивший СССР, требовал продублировать капитуляцию в зоне советской оккупации близ Берлина.

Документ военные Советского Союза получили уже в 22.43 по среднеевропейскому времени, однако в Москве тогда уже наступило 9 мая.

Тогда же президиум Верховного Совета СССР подписал указ, которым установил 9 мая 1945 года нерабочим днем ​​- в честь празднования Дня победы.

Таким образом Советский Союз, а вслед за ним и Российская Федерация, превратили 9 мая в инструмент достижения политических целей, разжигания войн, а также оправдания собственных преступлений против человечности.

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В современных условиях, когда уже восьмой год идет война на территории нашего государства, празднование Дня победы над нацизмом вместе с Россией является недопустимым.

Именно россияне, воспитанные на пропаганде СССР, ежедневно убивают украинских мирных жителей и военных, бомбят города, а также посягают на нашу независимость и территориальную целостность.

Следует отметить, что в ЕС и других странах 9 мая отмечается День Европы. Этот праздник символизирует мир и единство на континенте.

Напомним, что с 2015 года в связи с декоммунизацией 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Таким образом, Украина начала новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском духе. Что известно об истории, символике и лозунге этих дней — читайте в материале.