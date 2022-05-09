День перемоги над нацизмом: чому 9 травня для українців не свято

Офіційно 9 травня в Україні є державним святом – День перемоги над нацизмом. Під впливом сучасної російсько-української війни пам’ять про цей день суттєво трансформувалася.

Водночас Україна вже наблизилася до того, щоб скасувати День перемоги 9 травня, і разом з Європою та усім цивілізованим світом відзначати цю дату 8 травня – в День капітуляції нацистської Німеччини.

Вже навіть з’явився відповідний законопроєкт (№7297), проте нині він не був на голосуванні у Верховній Раді.

Чому 9 травня – не свято

Підписання Акту про капітуляцію Німеччини в Реймсі відбулося 8 травня 1945 року. Проте Йосип Сталін, який тоді керував СРСР, вимагав продублювати капітуляцію в зоні радянської окупації поблизу Берліна.

Документ військові Радянського Союзу отримали вже о 22.43 за середньоєвропейським часом, проте у Москві тоді вже настало 9 травня.

Тоді ж президія Верховної Ради СРСР підписала указ, яким встановила 9 травня 1945 року неробочим днем – на честь святкування Дня перемоги.

Таким чином Радянський Союз, а слідом за ним і Російська Федерація, перетворили відзначення 9 травня на інструмент досягнення політичних цілей, розпалювання війн, а також виправдання власних злочинів проти людяності.

У сучасних умовах, коли вже восьмий рік поспіль триває війна на території нашої держави, відзначення Дня перемоги над нацизмом разом з Росією є неприпустимим.

Саме росіяни, виховані на пропаганді СРСР, щодня вбивають українських мирних жителів та військових, бомбардують міста, а також посягають на нашу незалежність і територіальну цілісність.

Варто зазначити, що в ЄС та інших країнах 9 травня відзначається День Європи. Це свято символізує мир та єдність на континенті.

Нагадаємо, що з 2015 року у зв’язку з декомунізацією 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

Таким чином, Україна розпочала нову традицію відзначення 8 та 9 травня у європейському дусі. Що відомо про історію, символіку та гасло цих днів – читайте у матеріалі.