Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення. В цю дату заведено вшановувати жертв Другої світової війни, які загинули внаслідок страшної трагедії 1939-1945 років.

Саме 8 травня 1945 року набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини, підписаний напередодні у французькому місті Реймс. Ця подія поклала край війні на континенті, тому 8 травня у світі відзначають як День перемоги в Європі (V Day).

У 2004 році Генасамблея ООН у своїй резолюції до 60-ї річниці закінчення Другої світової запропонувала державам щороку відзначати один або два дні (8 і 9 травня) “на вшанування пам’яті всіх жертв Другої світової війни”.

День пам’яті та примирення в Україні

Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та примирення вже сьомий рік поспіль.

У березні 2015 року президент Петро Порошенко підписав указ № 169/2015 і встановив нову дату “з метою гідного вшанування подвигу Українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму…”.

Планувалося, що вшанування загиблих в Україні розпочинатиметься 8 травня — разом з Європою та світом, і продовжуватиметься за радянською традицією 9 травня.

Відтоді 8 травня на території нашої держави традиційно проходять акції пам’яті й молебні, зокрема й міжконфесійні. Телеканали і радіостанції згадують загиблих хвилиною мовчання, а о 23.01 проводять символічну “першу хвилину миру”.

Символіка та гасло

З 2014 року символом Дня пам’яті та примирення є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку, воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.

В Україні цей символ використовується у власній стилізації, розробленій харківським дизайнером Сергієм Мішакіним.

Маки виготовляють з паперу або тканини та розміщують на одязі на лівому боці грудей, якомога ближче до серця — на вшанування пам’яті загиблих в роки Другої світової війни.

Офіційним гаслом 8-9 травня завжди була фраза – 1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо.

Проте у зв’язку з повномасштабною війною на території України у 2022 році гасло пам’ятних днів вирішили змінити. Відтепер воно звучатиме як Перемогли нацизм – переможемо і рашизм!

В Українському інституті національної пам’яті зазначили, що у 1939–1945 роках ворогами були нацисти, а сьогодні – рашисти, російська версія імперського націоналізму та фашизму.

Яка символіка заборонена в Україні

В Україні є неприпустимим використання комуністичної символіки під виглядом “прапора Перемоги” та георгіївських стрічок.

Ці символи заборонені в нашій державі нарівні із будь-якою символікою нацистського тоталітарного режиму згідно із законом Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів, який був ухвалений у 2015 році.

Використання символіки тоталітарних режимів передбачає: