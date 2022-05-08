8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день чествуют всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Символом Дня памяти и примирения с 2014 года считается мак. Его дизайн разработали по инициативе Украинского института национальной памяти. Автор символа — харьковский дизайнер Сергей Мишакин.

Графическое изображение мака — это своеобразная аллюзия. С одной стороны он символизирует цветок, с другой — кровавый след от пули.

В мире мак как символ памяти появился в XX веке. Его появление связывают со стихами двух людей — канадского военного врача Джона Мак-Крея и представительницы Христианской ассоциации молодых женщин Мойни Майкл.

Первый под впечатлением боев в Бельгии в 1915 году написал сочинение На полях Фландрии, начинавшиеся словами:

В полях фламандских цветет мак

Между крестов — скорбный знак

По нам…

Мойни Майкл в 1918 году написала стихотворение Мы сохраним веру, в котором обещала носить красный мак в память о погибших. Именно она в ноябре того же года прицепила красный шелковый цветок на пальто.

В 1920 году Национальный американский легион принял маки как официальный символ, а в 1921 в они стали эмблемой Королевского Британского легиона.

В Польше цветы являются символом победы 11-18 мая 1944 года Второго корпуса генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассино в Италии.

Как сделать красный мак памяти своими руками

Красный мак – символ всех погибших героев. Сделать мак своими руками очень просто – понадобится фетр.

Возьмите три кусочка красного фетра (разных размеров – от большего к меньшему). Также возьмите один кусочек черного фетра – это будет серединка мака, символизирующая след от пули.

Также понадобится застежка баттерфляй – она продается во всех магазинах фурнитуры.

Наложите все кусочки фетра и скрепите мак застежкой.