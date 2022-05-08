Сегодня, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и примирения. В эту дату принято чествовать жертв Второй мировой войны, которые погибли в результате страшной трагедии 1939-1945 годов.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне во французском городе Реймс. Это событие положило конец войне на континенте, поэтому 8 мая в мире отмечают как День победы в Европе (V Day).

В 2004 году Генассамблея ООН в своей резолюции к 60-летию окончания Второй мировой предложила государствам ежегодно отмечать один или два дня (8 и 9 мая) “как дань памяти всех жертв Второй мировой войны”.

День памяти и примирения в Украине

Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения уже седьмой год.

В марте 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ № 169/2015 и установил новый праздник “в целях достойного чествования подвига Украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения уважения всем борцам против нацизма…”

Планировалось, что чествование погибших в Украине будет начинаться 8 мая — вместе с Европой и миром, и будет продолжаться по советской традиции 9 мая.

С тех пор 8 мая на территории нашего государства традиционно проходят акции памяти и молебны, в том числе межконфессиональные. Телеканалы и радиостанции вспоминают погибших минутой молчания, а в 23.01 проводят символическую “первую минуту мира”.

Символика и лозунг

С 2014 года символом Дня памяти и примирения является цветок мака. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны, оно олицетворяет цветок мака, с другой – кровавый след от пули.

В Украине этот символ используется в собственной стилизации, разработанной харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным.

Маки изготавливают из бумаги или ткани и размещают на одежде на левой стороне груди, как можно ближе к сердцу — для чествования памяти погибших в годы Второй мировой войны.

Официальным лозунгом 8-9 мая всегда была фраза – 1939-1945. Помним. Побеждаем.

Однако в связи с полномасштабной войной на территории Украины в 2022 году лозунг памятных дней решили изменить. Теперь он будет звучать так — Победили нацизм — победим и рашизм!

В Украинском институте национальной памяти отметили, что в 1939-1945 годах врагами были нацисты, а сегодня – рашисты, российская версия имперского национализма и фашизма.

Какая символика запрещена в Украине

В Украине недопустимо использование коммунистической символики под видом “знамени Победы” и георгиевских лент.

Эти символы запрещены в нашем государстве наравне с какой-либо символикой нацистского тоталитарного режима в соответствии с законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов, который приняли в 2015 году.

Использование символики тоталитарных режимов предполагает: