4 ноября отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Всенародная святыня является символом единства народа, а также защитницей всех женщин на земле. У нее просят за детей, мужей, а также о благополучии в семье.

В этот день принято поздравлять всех близких людей, желая здоровья и благополучия. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери в прозе и СМС.

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Чудотворная икона,

Богородица на ней,

Лик ее нам всем знакомый

Делает наш мир светлей,

Пусть Казанская икона

Божьей Матери всегда

Дарит людям свет и счастье,

С ней нам не страшна беда!

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Пусть небеса над головой не дают сгущаться тучам над вами, чтобы берегли ангелы от зла, напастей и бед. Пусть молитвы будут всегда услышаны. Желаю тепла и мира, понимания и добра. С днем Казанской иконы Божией Матери!

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С Днем Казанской иконы

Божьей Матери! Нынче

Ей — все наши поклоны,

Ведь она необычна.

На счету сей святыни

Длинный ряд исцелений

Пусть же будет отныне

Больше чудных мгновений!

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Пускай День Казанской иконы Божией Матери будет наполнен добром, радостью и ощущением спокойствия! Пускай Бог оберегает и посылает только счастье, мир и здоровье! Желаю, чтобы каждое мгновение этого дня было озарено верой в лучшее, искренней надежной и чистой любовью!

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Казанская икона Божьей Матери

От бед, тревог, болезней защитит.

Желаю, чтоб на злость вы жизнь не тратили,

А стали больше всех родных любить!

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Пусть этот светлый, священный и такой важный день принесет в каждый дом милосердие, понимание и душевное тепло. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждая важная просьба поможет спасти жизни. Пусть Божья Матерь бережет вас и ваших близких.