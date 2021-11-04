4 ноября отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Всенародная святыня является символом единства народа, а также защитницей всех женщин на земле. У нее просят за детей, мужей, а также о благополучии в семье.
В этот день принято поздравлять всех близких людей, желая здоровья и благополучия. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери в прозе и СМС.
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Чудотворная икона,
Богородица на ней,
Лик ее нам всем знакомый
Делает наш мир светлей,
Пусть Казанская икона
Божьей Матери всегда
Дарит людям свет и счастье,
С ней нам не страшна беда!
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Пусть небеса над головой не дают сгущаться тучам над вами, чтобы берегли ангелы от зла, напастей и бед. Пусть молитвы будут всегда услышаны. Желаю тепла и мира, понимания и добра. С днем Казанской иконы Божией Матери!
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С Днем Казанской иконы
Божьей Матери! Нынче
Ей — все наши поклоны,
Ведь она необычна.
На счету сей святыни
Длинный ряд исцелений
Пусть же будет отныне
Больше чудных мгновений!
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Пускай День Казанской иконы Божией Матери будет наполнен добром, радостью и ощущением спокойствия! Пускай Бог оберегает и посылает только счастье, мир и здоровье! Желаю, чтобы каждое мгновение этого дня было озарено верой в лучшее, искренней надежной и чистой любовью!
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Казанская икона Божьей Матери
От бед, тревог, болезней защитит.
Желаю, чтоб на злость вы жизнь не тратили,
А стали больше всех родных любить!
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Пусть этот светлый, священный и такой важный день принесет в каждый дом милосердие, понимание и душевное тепло. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждая важная просьба поможет спасти жизни. Пусть Божья Матерь бережет вас и ваших близких.