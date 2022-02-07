Традиционно 7 февраля в Украине отмечают день ангела Виталия. Это имя имеет древнее римское происхождение и переводится как жизненный, жизнеспособный,

Сегодня следует поздравить всех знакомых мужчин с этим именем. В честь праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС с днем ​​ангела Виталия.

Поздравления с днем ​​ангела Виталия в картинках

Поздравления с днем ​​ангела Виталия в СМС

***

Добрый ангел послал тебе благословенье,

И оградил от всех бед и зла,

Подарил тебе удачу, вдохновенье,

Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.

Пусть это торжество тебя приятно удивит,

Пусть окружают верные друзья,

Пускай судьба тебя сполна наградит,

Пускай во всем везет, всегда.

***

Красивое имя дано при рожденье!

В нем мягкости столько и столько веселья,

Подвижности, легкости и оптимизма,

Забытого нами — почти — альтруизма.

Все качества эти в Виталии есть!

И нам бы хотелось в Виталия честь

Устроить день праздника. Есть и причина

Ведь он — именинник, наш славный мужчина!

***

Ты интересен, элегантен и красив,

Твои поступки вызывают уваженье,

Так пусть судьба подарит и везенье,

Чтоб стал у жизни радостным мотив!

Пусть, Виталий, мечтам твоим сбыться

Позволит судьба и фортуна,

Чтоб счастья прекрасная птица

В окошко изящно вспорхнула.

***

Тебе желаю я, Виталя,

Здоровья крепкого, удачи!

Чтоб все мечты реальны стали,

Ты становись только богаче!

Пускай улыбка твоя будет

Почаще радостно сиять!

И близкие по духу люди

Тебя пусть будут окружать!

***

Значение имени Виталий

С раннего детства Виталий усердный, застенчивый, послушный и ласковый. Его часто называют “маменькиным сынком”, так как он не любит отрываться от матери, беспрекословно выполняет все ее поручения.

За мягким характером Виталия скрывается сильная личность. Это дает ему возможность быть лидером среди сверстников. Обычно владелец этого имени обожает быть в гуще событий, часто становится организатором разных проделок.

С детства Виталий очень пунктуальный и исполнительный, но может быть очень вспыльчивым, особенно, если кто-то не поддерживает его точку зрения. Владелец этого имени доброжелательный и добродушный, не способен причинить другому человеку вред.