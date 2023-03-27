Александр — одно из самых популярных имен Украины, имеющее не менее распространенную женскую версию — Александра. С древнегреческого трактуется, как “тот, кто защищает людей”.
Когда День ангела Александра и Александры
Носители этих имен празднуют день ангела не один раз в год.
По церковному календарю, главным Днем ангела у мужчин является 12 сентября. Тогда же верующие чтят день перенесения мощей Александра Невского. Также свои именины Александры празднуют в такие дни.
- январь: 17, 30
- февраль: 7, 17, 17, 19, 20, 21
- март: 8, 10, 14, 22, 25, 28, 29, 30
- апрель: 9, 23, 27, 30
- май: 3, 24, 26, 27, 29
- июнь: 1, 8, 11, 20, 22, 26, 27
- июль: 6, 10, 23
- август: 7, 11, 20, 24,
- сентябрь: 3, 9, 12, 20
- октябрь: 4, 9, 13
- ноябрь: 4, 12, 17, 25
- декабрь: 6, 7, 25, 28
Женщины отмечают свои именины 23 апреля — в день памяти мученицы Александры Римской.
А также, по православному календарю, в такие дни:
- февраль: 18
- март: 14, 22
- апрель: 2
- май: 6, 31
- июнь: 26
- июль: 17
- август: 2
- сентябрь: 30
- октябрь: 13, 18
- ноябрь: 19
- декабрь: 23
Происхождение имени Александр и Александра
Александр происходит из греческого языка. Дословно имя означает: “алекс” — защитник, “андрос” — мужчина. Имя распространено во всем мире и входит в топ-5 имен Украины.
В нашей стране Александра принято называть Сашей, Олесем или Лесем.
Свою популярность имя получило благодаря Александру Великому — царю Македонии, правившему в 336-323 годах до нашей эры. В течение последующих веков заимствованное греческое имя начало приспосабливаться к славянским языкам.
Александры — смелые, уверенные в себе, обладают лидерскими навыками, поэтому им подойдут руководящие должности. Мужчины и женщины с этим именем могут преуспеть в своей работе, особенно если это предпринимательская деятельность.
Носители этого имени любят производить хорошее впечатление, а иногда быть величественными. Они умело манипулируют людьми, однако близкие знают, что это лишь игра на публику. Александры умеют быть преданными друзьями.
В отношениях Александры более открыты и доброжелательны. Семья и вторая половинка для них едва ли не на первом месте. Они любящие, умеют ухаживать и поддерживать близких.
СМС-поздравления с Днем ангела Александра 2023
*****
Пусть тебе, Александр, жизненный путь
Устилают небесные звезды,
И ангел твой хранитель,
Пусть будет рядом с тобой всегда!
Чтобы ты каждое мгновение ощутил
Богородицы искреннюю опеку.
Бог с неба тебе пусть дарует
Счастья, здоровья и долгого века.
****
Веет мужеством и теплом,
Когда имя твое звучит —
И с дружеским огоньком,
И крепкое, словно гранит.
Александру пусть дарит судьба
Отличное настроение.
В именины все для тебя —
И подарки, и вдохновение!
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В День Ангела, Александр, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья,
И пусть тебя оберегает Бог!
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Поздравляю, Александр, с именинами! Пусть твой Ангел Хранитель всегда оберегает от невзгод. Чтобы каждый день был успешным, в желанном достатке. Желаю тебе, Саша, здоровья, сил, амбиций, уважения и перемен в жизни только к лучшему!
*****
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть добавит воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
достигать без колебаний,
С днем ангела Александра,
Прими поздравления!
Поздравления с Днем ангела Александра в открытках