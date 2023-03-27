Александр — одно из самых популярных имен Украины, имеющее не менее распространенную женскую версию — Александра. С древнегреческого трактуется, как “тот, кто защищает людей”.

Когда День ангела Александра и Александры

Носители этих имен празднуют день ангела не один раз в год.

По церковному календарю, главным Днем ангела у мужчин является 12 сентября. Тогда же верующие чтят день перенесения мощей Александра Невского. Также свои именины Александры празднуют в такие дни.

Сейчас смотрят

январь: 17, 30

февраль: 7, 17, 17, 19, 20, 21

март: 8, 10, 14, 22, 25, 28, 29, 30

апрель: 9, 23, 27, 30

май: 3, 24, 26, 27, 29

июнь: 1, 8, 11, 20, 22, 26, 27

июль: 6, 10, 23

август: 7, 11, 20, 24,

сентябрь: 3, 9, 12, 20

октябрь: 4, 9, 13

ноябрь: 4, 12, 17, 25

декабрь: 6, 7, 25, 28

Женщины отмечают свои именины 23 апреля — в день памяти мученицы Александры Римской.

А также, по православному календарю, в такие дни:

февраль: 18

март: 14, 22

апрель: 2

май: 6, 31

июнь: 26

июль: 17

август: 2

сентябрь: 30

октябрь: 13, 18

ноябрь: 19

декабрь: 23

Происхождение имени Александр и Александра

Александр происходит из греческого языка. Дословно имя означает: “алекс” — защитник, “андрос” — мужчина. Имя распространено во всем мире и входит в топ-5 имен Украины.

В нашей стране Александра принято называть Сашей, Олесем или Лесем.

Свою популярность имя получило благодаря Александру Великому — царю Македонии, правившему в 336-323 годах до нашей эры. В течение последующих веков заимствованное греческое имя начало приспосабливаться к славянским языкам.

Александры — смелые, уверенные в себе, обладают лидерскими навыками, поэтому им подойдут руководящие должности. Мужчины и женщины с этим именем могут преуспеть в своей работе, особенно если это предпринимательская деятельность.

Носители этого имени любят производить хорошее впечатление, а иногда быть величественными. Они умело манипулируют людьми, однако близкие знают, что это лишь игра на публику. Александры умеют быть преданными друзьями.

В отношениях Александры более открыты и доброжелательны. Семья и вторая половинка для них едва ли не на первом месте. Они любящие, умеют ухаживать и поддерживать близких.

СМС-поздравления с Днем ангела Александра 2023

*****

Пусть тебе, Александр, жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Пусть будет рядом с тобой всегда!

Чтобы ты каждое мгновение ощутил

Богородицы искреннюю опеку.

Бог с неба тебе пусть дарует

Счастья, здоровья и долгого века.

****

Веет мужеством и теплом,

Когда имя твое звучит —

И с дружеским огоньком,

И крепкое, словно гранит.

Александру пусть дарит судьба

Отличное настроение.

В именины все для тебя —

И подарки, и вдохновение!

*****

В День Ангела, Александр, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья,

И пусть тебя оберегает Бог!

****

Поздравляю, Александр, с именинами! Пусть твой Ангел Хранитель всегда оберегает от невзгод. Чтобы каждый день был успешным, в желанном достатке. Желаю тебе, Саша, здоровья, сил, амбиций, уважения и перемен в жизни только к лучшему!

*****

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть добавит воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

достигать без колебаний,

С днем ангела Александра,

Прими поздравления!

Поздравления с Днем ангела Александра в открытках