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День ангела Александра 2023: поздравление в открытках и СМС

27 марта 2023, 16:10
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
День ангела Олександра
Источник: Unsplash

Александр — одно из самых популярных имен Украины, имеющее не менее распространенную женскую версию — Александра. С древнегреческого трактуется, как “тот, кто защищает людей”.

Когда День ангела Александра и Александры

Носители этих имен празднуют день ангела не один раз в год.

По церковному календарю, главным Днем ангела у мужчин является 12 сентября. Тогда же верующие чтят день перенесения мощей Александра Невского. Также свои именины Александры празднуют в такие дни.

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  • январь: 17, 30
  • февраль: 7, 17, 17, 19, 20, 21
  • март: 8, 10, 14, 22, 25, 28, 29, 30
  • апрель: 9, 23, 27, 30
  • май: 3, 24, 26, 27, 29
  • июнь: 1, 8, 11, 20, 22, 26, 27
  • июль: 6, 10, 23
  • август: 7, 11, 20, 24,
  • сентябрь: 3, 9, 12, 20
  • октябрь: 4, 9, 13
  • ноябрь: 4, 12, 17, 25
  • декабрь: 6, 7, 25, 28

Женщины отмечают свои именины 23 апреля — в день памяти мученицы Александры Римской.

А также, по православному календарю, в такие дни:

  • февраль: 18
  • март: 14, 22
  • апрель: 2
  • май: 6, 31
  • июнь: 26
  • июль: 17
  • август: 2
  • сентябрь: 30
  • октябрь: 13, 18
  • ноябрь: 19
  • декабрь: 23

Происхождение имени Александр и Александра

Александр происходит из греческого языка. Дословно имя означает: “алекс” — защитник, “андрос” — мужчина. Имя распространено во всем мире и входит в топ-5 имен Украины.

В нашей стране Александра принято называть Сашей, Олесем или Лесем.

Свою популярность имя получило благодаря Александру Великому — царю Македонии, правившему в 336-323 годах до нашей эры. В течение последующих веков заимствованное греческое имя начало приспосабливаться к славянским языкам.

Александры — смелые, уверенные в себе, обладают лидерскими навыками, поэтому им подойдут руководящие должности. Мужчины и женщины с этим именем могут преуспеть в своей работе, особенно если это предпринимательская деятельность.

Носители этого имени любят производить хорошее впечатление, а иногда быть величественными. Они умело манипулируют людьми, однако близкие знают, что это лишь игра на публику. Александры умеют быть преданными друзьями.

В отношениях Александры более открыты и доброжелательны. Семья и вторая половинка для них едва ли не на первом месте. Они любящие, умеют ухаживать и поддерживать близких.

СМС-поздравления с Днем ангела Александра 2023

*****

Пусть тебе, Александр, жизненный путь
Устилают небесные звезды,
И ангел твой хранитель,
Пусть будет рядом с тобой всегда!

Чтобы ты каждое мгновение ощутил
Богородицы искреннюю опеку.
Бог с неба тебе пусть дарует
Счастья, здоровья и долгого века.

****

Веет мужеством и теплом,
Когда имя твое звучит —
И с дружеским огоньком,
И крепкое, словно гранит.
Александру пусть дарит судьба
Отличное настроение.
В именины все для тебя —
И подарки, и вдохновение!

*****

В День Ангела, Александр, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья,
И пусть тебя оберегает Бог!

****

Поздравляю, Александр, с именинами! Пусть твой Ангел Хранитель всегда оберегает от невзгод. Чтобы каждый день был успешным, в желанном достатке. Желаю тебе, Саша, здоровья, сил, амбиций, уважения и перемен в жизни только к лучшему!

*****

Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть добавит воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
достигать без колебаний,
С днем ангела Александра,
Прими поздравления!

Поздравления с Днем ангела Александра в открытках

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