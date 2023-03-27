Олександр – одне з найпопулярніших імен України, що має не менш поширену жіночу версію – Олександра. З давньогрецької трактується, як “той, хто захищає людей”.

Коли день ангела Олександра та Олександри

Носії цих імен святкують день ангела не один раз на рік.

За церковним календарем, головним Днем ангела у чоловіків є 12 вересня. Тоді ж віряни вшановують день перенесення мощів Олександра Невського. Також свої іменини Олександри святкують у такі дні:

Зараз дивляться

січень: 17, 30

лютий: 7, 17, 19, 20, 21

березень: 8, 10, 14, 22, 25, 28, 29, 30

квітень: 9, 23, 27, 30

травень: 3, 24, 26, 27, 29

червень: 1, 8, 11, 20, 22, 26, 27

липень: 6, 10, 23

серпень: 7, 11, 20, 24,

вересень: 3, 9, 12, 20

жовтень: 4, 9, 13

листопад: 4, 12, 17, 25

грудень: 6, 7, 25, 28

Жінки відзначають свої іменини 23 квітня – в день памʼяті мучениці Олександри Римської.

А також, за православним календарем, в такі дні:

лютий: 18

березень: 14, 22

квітень: 2

травень: 6, 31

червень: 26

липень: 17

серпень: 2

вересень: 30

жовтень: 13, 18

листопад: 19

грудень: 23

Походження імені Олександр та Олександра

Олександр походить з грецької мови. Дослівно імʼя означає: “алекс” – захисник, “андрос” – чоловік. Імʼя поширене у всьому світі і входить в п’ятірки найпопулярніших імен України.

В нашій країні Олександра заведено називати Сашком, Олесем або Лесем.

Свою популярність імʼя отримало завдяки Александру Великому – царю Македонії, що правив в 336-323 роках до нашої ери. Упродовж наступних століть запозичене грецьке імʼя почало пристосовуватися до словʼянських мов.

Олександри – сміливі, впевнені в собі, володіють лідерськими навичками, тому їм підійдуть керівні посади. Чоловіки і жінки з цим іменем можуть досягнути успіху в своїй роботі, особливо якщо це підприємницька діяльність.

Носії цього імені люблять справляти гарне враження, а інколи бути величними. Вони вміло маніпулюють людьми, проте близькі знають, що це лиш гра на публіку. Олександри вміють бути відданими друзями.

В стосунках Олександри більш відкриті і доброзичливі. Сімʼя і друга половинка для них ледь не на першому місці. Вони люблячі, вміють залицятись і підтримувати близьких.

СМС-привітання з Днем ангела Олександра 2023

*****

Хай тобі, Олександре, життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде поруч з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

****

Віє мужністю і теплом,

Коли ім’я твоє звучить —

І з дружнім вогником,

І міцне, немов граніт.

Олександру нехай дарує доля

Відмінний настрій.

В іменини все для тебе —

І подарунки, і натхнення!

*****

В День Ангела, Олександре, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

****

Вітаю, Олександре, з іменинами! Нехай твій Ангел Охоронець завжди вберігає від незгод. Щоб кожен день був успішним, в омріяному достатку. Бажаю тобі, Сашку, здоров’я, сил, амбіцій, поваги й змін в житті тільки на краще!

*****

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Олександра,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Олександра у листівках