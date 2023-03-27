Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

День ангела Олександра 2023: привітання у листівках та СМС

27 Березня 2023, 16:10
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
День ангела Олександра
Джерело: Unsplash

Олександр – одне з найпопулярніших імен України, що має не менш поширену жіночу версію – Олександра. З давньогрецької трактується, як “той, хто захищає людей”.

Коли день ангела Олександра та Олександри

Носії цих імен святкують день ангела не один раз на рік.

За церковним календарем, головним Днем ангела у чоловіків є 12 вересня. Тоді ж віряни вшановують день перенесення мощів Олександра Невського. Також свої іменини Олександри святкують у такі дні:

Зараз дивляться
  • січень: 17, 30
  • лютий: 7, 17, 19, 20, 21
  • березень: 8, 10, 14, 22, 25, 28, 29, 30
  • квітень: 9, 23, 27, 30
  • травень: 3, 24, 26, 27, 29
  • червень: 1, 8, 11, 20, 22, 26, 27
  • липень: 6, 10, 23
  • серпень: 7, 11, 20, 24,
  • вересень: 3, 9, 12, 20
  • жовтень: 4, 9, 13
  • листопад: 4, 12, 17, 25
  • грудень: 6, 7, 25, 28

Жінки відзначають свої іменини 23 квітня – в день памʼяті мучениці Олександри Римської.

А також, за православним календарем, в такі дні:

  • лютий: 18
  • березень: 14, 22
  • квітень: 2
  • травень: 6, 31
  • червень: 26
  • липень: 17
  • серпень: 2
  • вересень: 30
  • жовтень: 13, 18
  • листопад: 19
  • грудень: 23

Походження імені Олександр та Олександра

Олександр походить з грецької мови. Дослівно імʼя означає: “алекс” – захисник, “андрос” – чоловік. Імʼя поширене у всьому світі і входить в п’ятірки найпопулярніших імен України.

В нашій країні Олександра заведено називати Сашком, Олесем або Лесем.

Свою популярність імʼя отримало завдяки Александру Великому – царю Македонії, що правив в 336-323 роках до нашої ери. Упродовж наступних століть запозичене грецьке імʼя почало пристосовуватися до словʼянських мов.

Олександри – сміливі, впевнені в собі, володіють лідерськими навичками, тому їм підійдуть керівні посади. Чоловіки і жінки з цим іменем можуть досягнути успіху в своїй роботі, особливо якщо це підприємницька діяльність.

Носії цього імені люблять справляти гарне враження, а інколи бути величними. Вони вміло маніпулюють людьми, проте близькі знають, що це лиш гра на публіку. Олександри вміють бути відданими друзями.

В стосунках Олександри більш відкриті і доброзичливі. Сімʼя і друга половинка для них ледь не на першому місці. Вони люблячі, вміють залицятись і підтримувати близьких.

СМС-привітання з Днем ангела Олександра 2023

*****

Хай тобі, Олександре, життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде поруч з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

****

Віє мужністю і теплом,
Коли ім’я твоє звучить —
І з дружнім вогником,
І міцне, немов граніт.
Олександру нехай дарує доля
Відмінний настрій.
В іменини все для тебе —
І подарунки, і натхнення!

*****

В День Ангела, Олександре, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

****

Вітаю, Олександре, з іменинами! Нехай твій Ангел Охоронець завжди вберігає від незгод. Щоб кожен день був успішним, в омріяному достатку. Бажаю тобі, Сашку, здоров’я, сил, амбіцій, поваги й змін в житті тільки на краще!

*****

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Олександра,
Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Олександра у листівках

день ангела Олександра

день ангела Олександри

іменини Олександра

день ангела Олександра

Читайте також:
церкваЦерковний календар на березень 2023: які свята чекають на українців

Теги
іменини Привітання зі святами Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь