Олександр – одне з найпопулярніших імен України, що має не менш поширену жіночу версію – Олександра. З давньогрецької трактується, як “той, хто захищає людей”.
Коли день ангела Олександра та Олександри
Носії цих імен святкують день ангела не один раз на рік.
За церковним календарем, головним Днем ангела у чоловіків є 12 вересня. Тоді ж віряни вшановують день перенесення мощів Олександра Невського. Також свої іменини Олександри святкують у такі дні:
- січень: 17, 30
- лютий: 7, 17, 19, 20, 21
- березень: 8, 10, 14, 22, 25, 28, 29, 30
- квітень: 9, 23, 27, 30
- травень: 3, 24, 26, 27, 29
- червень: 1, 8, 11, 20, 22, 26, 27
- липень: 6, 10, 23
- серпень: 7, 11, 20, 24,
- вересень: 3, 9, 12, 20
- жовтень: 4, 9, 13
- листопад: 4, 12, 17, 25
- грудень: 6, 7, 25, 28
Жінки відзначають свої іменини 23 квітня – в день памʼяті мучениці Олександри Римської.
А також, за православним календарем, в такі дні:
- лютий: 18
- березень: 14, 22
- квітень: 2
- травень: 6, 31
- червень: 26
- липень: 17
- серпень: 2
- вересень: 30
- жовтень: 13, 18
- листопад: 19
- грудень: 23
Походження імені Олександр та Олександра
Олександр походить з грецької мови. Дослівно імʼя означає: “алекс” – захисник, “андрос” – чоловік. Імʼя поширене у всьому світі і входить в п’ятірки найпопулярніших імен України.
В нашій країні Олександра заведено називати Сашком, Олесем або Лесем.
Свою популярність імʼя отримало завдяки Александру Великому – царю Македонії, що правив в 336-323 роках до нашої ери. Упродовж наступних століть запозичене грецьке імʼя почало пристосовуватися до словʼянських мов.
Олександри – сміливі, впевнені в собі, володіють лідерськими навичками, тому їм підійдуть керівні посади. Чоловіки і жінки з цим іменем можуть досягнути успіху в своїй роботі, особливо якщо це підприємницька діяльність.
Носії цього імені люблять справляти гарне враження, а інколи бути величними. Вони вміло маніпулюють людьми, проте близькі знають, що це лиш гра на публіку. Олександри вміють бути відданими друзями.
В стосунках Олександри більш відкриті і доброзичливі. Сімʼя і друга половинка для них ледь не на першому місці. Вони люблячі, вміють залицятись і підтримувати близьких.
СМС-привітання з Днем ангела Олександра 2023
*****
Хай тобі, Олександре, життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде поруч з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
****
Віє мужністю і теплом,
Коли ім’я твоє звучить —
І з дружнім вогником,
І міцне, немов граніт.
Олександру нехай дарує доля
Відмінний настрій.
В іменини все для тебе —
І подарунки, і натхнення!
*****
В День Ангела, Олександре, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
****
Вітаю, Олександре, з іменинами! Нехай твій Ангел Охоронець завжди вберігає від незгод. Щоб кожен день був успішним, в омріяному достатку. Бажаю тобі, Сашку, здоров’я, сил, амбіцій, поваги й змін в житті тільки на краще!
*****
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Олександра,
Прийми привітання!
Привітання з Днем ангела Олександра у листівках