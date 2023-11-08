В среду, 8 ноября, отмечается День ангела Михаила. Сегодня стоит поздравить с именинами всех обладателей этого мужского имени.
Значение имени Михаил
Имя Михаил имеет древнееврейское происхождение — от Михаэль “равный Богу”, “подобный Богу”. Мужчина с этим именем обычно доброжелательный и общительный.
Он легко устанавливает контакт с людьми, уважает чужие границы и быстро прощает обиды. Михаил весьма чувствителен, но не злопамятен. Главные недостатки мужчины с таким именем в том, что он легко сдается и никогда не признает свою неправоту.
В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко может справиться с деятельностью, где нужно руководить людьми, хотя и не сильно стремится к этому.
В любви Михаил внимательный и терпелив, свои чувства он доказывает не словами, а поступками. Для него важна свобода и личное время, поэтому он любит побыть наедине.
Поздравления с Днем ангела Михаила 2023
Михаил, искренне поздравляю тебя с именинами! Ты — человек, который умеет очаровывать улыбкой, делиться хорошим настроением и помогать в любой ситуации! Пусть судьба будет благосклонна к тебе. Желаю всегда находить радость, удовольствие и вкус к жизни. С Днем ангела!
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Желаю, чтоб Михаил берег вас всегда,
Светлыми были, чтоб в жизни года,
В душе вашей мир всегда, чтоб царил,
От зла и недугов Михаил, чтоб хранил!
Здоровье вам крепкое, чтоб даровал,
В делах ваших личных, чтоб помогал,
Счастьем безмерным, чтоб вас наградил,
Рядышком с вами по жизни ходил!
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Михаил, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю бесконечного оптимизма и успеха, крепкого здоровья и позитива, замечательных друзей и гениальных идей, бодрости духа и настоящей любви! Пусть жизнь всегда будет полна успехом, победами и добром.
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Желаю, чтоб архангел Михаил
От всех житейских бурь и потрясений
Тебя великой силою хранил
И вел к благим и радостным свершеньям!
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С Днем ангела, Михаил! Пусть его могучая сила приносит вам мир и веру в лучшее будущее. Пусть ангел оберегает вас от всяких невзгод и наполняет жизнь радостью и надеждой. Желаю вам благословения и больших побед во всех делах!
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Пусть день Михайлов принесет
Вам доброго всего.
Судьба во всем благоволит,
Чтоб жили вы легко.
Чтоб не нуждались никогда,
Не знали вы забот.
А каждый новый божий день
Вам счастье лишь несет!