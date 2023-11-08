В среду, 8 ноября, отмечается День ангела Михаила. Сегодня стоит поздравить с именинами всех обладателей этого мужского имени.

Значение имени Михаил

Имя Михаил имеет древнееврейское происхождение — от Михаэль “равный Богу”, “подобный Богу”. Мужчина с этим именем обычно доброжелательный и общительный.

Он легко устанавливает контакт с людьми, уважает чужие границы и быстро прощает обиды. Михаил весьма чувствителен, но не злопамятен. Главные недостатки мужчины с таким именем в том, что он легко сдается и никогда не признает свою неправоту.

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В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко может справиться с деятельностью, где нужно руководить людьми, хотя и не сильно стремится к этому.

В любви Михаил внимательный и терпелив, свои чувства он доказывает не словами, а поступками. Для него важна свобода и личное время, поэтому он любит побыть наедине.

Поздравления с Днем ангела Михаила 2023

Михаил, искренне поздравляю тебя с именинами! Ты — человек, который умеет очаровывать улыбкой, делиться хорошим настроением и помогать в любой ситуации! Пусть судьба будет благосклонна к тебе. Желаю всегда находить радость, удовольствие и вкус к жизни. С Днем ангела!

***

Желаю, чтоб Михаил берег вас всегда,

Светлыми были, чтоб в жизни года,

В душе вашей мир всегда, чтоб царил,

От зла и недугов Михаил, чтоб хранил!

Здоровье вам крепкое, чтоб даровал,

В делах ваших личных, чтоб помогал,

Счастьем безмерным, чтоб вас наградил,

Рядышком с вами по жизни ходил!

***

Михаил, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю бесконечного оптимизма и успеха, крепкого здоровья и позитива, замечательных друзей и гениальных идей, бодрости духа и настоящей любви! Пусть жизнь всегда будет полна успехом, победами и добром.

***

Желаю, чтоб архангел Михаил

От всех житейских бурь и потрясений

Тебя великой силою хранил

И вел к благим и радостным свершеньям!

***

С Днем ангела, Михаил! Пусть его могучая сила приносит вам мир и веру в лучшее будущее. Пусть ангел оберегает вас от всяких невзгод и наполняет жизнь радостью и надеждой. Желаю вам благословения и больших побед во всех делах!

***

Пусть день Михайлов принесет

Вам доброго всего.

Судьба во всем благоволит,

Чтоб жили вы легко.

Чтоб не нуждались никогда,

Не знали вы забот.

А каждый новый божий день

Вам счастье лишь несет!