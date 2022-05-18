День ангела Ирины празднуют несколько раз в год, в том числе 18 мая.

Значение имени Ирина

Имя Ирина имеет древнегреческие корни. Оно произошло от имени богини Эйрены, которая отвечала за мир и спокойствие.

Издавна считалось, что все Ирины имеют сильную энергетику. Они уверены в себе, всегда хотят быть независимыми, решительными, но одновременно жизнерадостными.

Заступницей обладательниц этого имени является святая Ирина Македонская.

Поздравления с днем ангела Ирины в СМС

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Ирина означает мир, покой.

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

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Желаем счастья, синьорина.

Энтузиазма Вам, Ирина,

Здоровья, радости, веселья,

Тепла, комфорта, настроения!

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Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

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Ирина, поздравленья принимай!

Будь смелой, все невзгоды побеждай,

Будь яркой, как полночная звезда,

Счастливой и любимой будь всегда!

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С днем Ирины поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.

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С днем Ирины поздравляю!

И везучей быть желаю.

Будь здорова, весела,

Чтоб в ажуре жизнь была!

Поздравления с днем ангела Ирины в картинках