День ангела Кристины отмечают 6 августа.
Кристина с греческого языка — посвящена Христу. Девушка с этим именем очень одаренная, умная, ласковая, добрая и ранимая.
Получить поздравления с именинами будут рады все обладательницы этого имени.
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Мы собрали для вас СМС-поздравления с Днем ангела Кристины, чтобы вы смогли порадовать своих близких.
Имя звучное — Кристина.
И хозяйка хороша,
И застенчива, красива,
Утонченна и мила.
Но не только красота —
Ум в тебе и доброта.
Будь прекрасной, не меняйся
И душевной оставайся.
*****
Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб всё исполнялось, чтоб тебе везло.
Я тебе желаю счастья, красоты,
И любви прекрасной, и большой мечты!
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Тебе желаю в именины,
Чтоб ангел твой тебя хранил.
Чтоб каждый день и миг, Кристина,
Тебе удачу, смех дарил!
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Кристиночка, мой дорогой человек,
Пусть будет удача с тобою навек.
Ты радуйся солнцу и радуге дня.
Спасибо, Кристина, что есть у меня.
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С Днем Ангела! Желаю тебе никогда не сдаваться, а твой Ангел-Хранитель пусть помогает тебе лететь … когда твои крылья опускаются вниз!
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его за тебя краснеть.
Праздники в Украине
В Украине ежегодно отмечается множество праздников. Они делятся на государственные и неофициальные. Первая категория дарит украинцам дополнительные выходные и отмечается на общенациональном уровне.
Полный календарь праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.