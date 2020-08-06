День ангела Кристины отмечают 6 августа.

Кристина с греческого языка — посвящена Христу. Девушка с этим именем очень одаренная, умная, ласковая, добрая и ранимая.

Получить поздравления с именинами будут рады все обладательницы этого имени.

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Мы собрали для вас СМС-поздравления с Днем ангела Кристины, чтобы вы смогли порадовать своих близких.

Имя звучное — Кристина.

И хозяйка хороша,

И застенчива, красива,

Утонченна и мила.

Но не только красота —

Ум в тебе и доброта.

Будь прекрасной, не меняйся

И душевной оставайся.

*****

Милая Кристина, с праздником тебя!

Пожелать хочу я солнечного дня.

Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,

Чтоб всё исполнялось, чтоб тебе везло.

Я тебе желаю счастья, красоты,

И любви прекрасной, и большой мечты!

*****

Тебе желаю в именины,

Чтоб ангел твой тебя хранил.

Чтоб каждый день и миг, Кристина,

Тебе удачу, смех дарил!

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Кристиночка, мой дорогой человек,

Пусть будет удача с тобою навек.

Ты радуйся солнцу и радуге дня.

Спасибо, Кристина, что есть у меня.

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С Днем Ангела! Желаю тебе никогда не сдаваться, а твой Ангел-Хранитель пусть помогает тебе лететь … когда твои крылья опускаются вниз!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его за тебя краснеть.

Праздники в Украине

В Украине ежегодно отмечается множество праздников. Они делятся на государственные и неофициальные. Первая категория дарит украинцам дополнительные выходные и отмечается на общенациональном уровне.

Полный календарь праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.