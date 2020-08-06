День ангела Христини відзначають 6 августа.

Христина з грецької мови – присвячена Христу. Дівчина з цим ім’ям дуже обдарована, розумна, ласкава, добра та ранима.

Отримати привітання з іменинами будуть раді усі власниці цього імені.

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Ми зібрали для вас СМС-привітання з Днем ангела Христини, аби ви змогли порадувати своїх близьких.

З днем ангела, Христино, вітаю,

Здоров’я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії!

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Хай Христину нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба!

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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Христино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

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В День Ангела, Христю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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З Днем Ангела! Бажаю тобі ніколи не здаватися, а твій Ангел-Охоронець нехай допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушувала його за тебе червоніти.