На пятницу, 10 ноября, в Украине приходится Всемирный день молодежи и День памяти святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия.
Какие праздники отмечают 10 ноября 2023 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.
- Какой сегодня праздник — 10 ноября 2023
- Какой сегодня, 10 ноября, день в Украине и мире
- Кто празднует день ангела 10 ноября 2023 года
- Что нельзя делать 10 ноября 2023 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 10 ноября 2023 года
Какой сегодня праздник – 10 ноября 2023
На День памяти святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия нужно вспоминать этих святых и подробности их жизни.
Известно, что Эраст был учеником Святого Павла и сопровождал его в путешествиях, и даже был с ним в тюрьме. После этого он стал епископом Тираны и умер своей смертью.
Олимп также был ученикам Павла, причем одним из любимых. Именно он был рядом в последние часы жизни святого перед казнью, и также умер за веру в Бога.
Родин был родственником Павла, одним из первых проповедывал Евангелие и основал там христианскую общину. Считается великомучеником за свою веру.
Сосипатр и Кватр были друзьями Павла, которые сопровождали его, а затем стали епископами.
Тетрий был секретарем Павла, который также присоединился к его служению.
Какой сегодня, 10 ноября, день в Украине и мире
Всемирный день молодежи важно не спутать с Международным днем молодежи, который отмечается 12 августа. Праздник 10 ноября был создан в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи в Лондоне 10 ноября 1945 года. Стоит отметить, что праздник не считается официальным.
Кто празднует день ангела 10 ноября 2023 года
День ангела на 10 отмечают обладатели следующих имен: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония.
Что нельзя делать 10 ноября 2023 года
Как и в любой церковный праздник, лучше не отправляться в длинный путь. Дорога будет трудной, и ничем хорошим поездка не закончится.
Важные начинания также перенесите на другой день, иначе будут преследовать неудачи.
Давать деньги в долг — плохая идея. Заветных купюр можете уже никогда не увидеть.
Что можно делать сегодня
В этот день стоит сходить в храм и поставить свечку за здоровье близких. Наши предки в ноябре заканчивали работы в саду или огороде и готовились к зиме. Также в ноябре погода показывала, какой будет зима и урожай в следующем году — для этого использовались приметы.
Народные приметы на 10 ноября 2023 года
- На улице туман — ждите теплого начали зимы.
- Сильный ветер дует по улицам — будет метель и заморозок.
- Воробьи чирикают громко на деревьях — будет потепление.
- К вечера деревья все в инею — ждите снегопада.