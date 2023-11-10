На пятницу, 10 ноября, в Украине приходится Всемирный день молодежи и День памяти святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия.

Какие праздники отмечают 10 ноября 2023 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник – 10 ноября 2023

На День памяти святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия нужно вспоминать этих святых и подробности их жизни.

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Известно, что Эраст был учеником Святого Павла и сопровождал его в путешествиях, и даже был с ним в тюрьме. После этого он стал епископом Тираны и умер своей смертью.

Олимп также был ученикам Павла, причем одним из любимых. Именно он был рядом в последние часы жизни святого перед казнью, и также умер за веру в Бога.

Родин был родственником Павла, одним из первых проповедывал Евангелие и основал там христианскую общину. Считается великомучеником за свою веру.

Сосипатр и Кватр были друзьями Павла, которые сопровождали его, а затем стали епископами.

Тетрий был секретарем Павла, который также присоединился к его служению.

Какой сегодня, 10 ноября, день в Украине и мире

Всемирный день молодежи важно не спутать с Международным днем молодежи, который отмечается 12 августа. Праздник 10 ноября был создан в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи в Лондоне 10 ноября 1945 года. Стоит отметить, что праздник не считается официальным.

Кто празднует день ангела 10 ноября 2023 года

День ангела на 10 отмечают обладатели следующих имен: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония.

Что нельзя делать 10 ноября 2023 года

Как и в любой церковный праздник, лучше не отправляться в длинный путь. Дорога будет трудной, и ничем хорошим поездка не закончится.

Важные начинания также перенесите на другой день, иначе будут преследовать неудачи.

Давать деньги в долг — плохая идея. Заветных купюр можете уже никогда не увидеть.

Что можно делать сегодня

В этот день стоит сходить в храм и поставить свечку за здоровье близких. Наши предки в ноябре заканчивали работы в саду или огороде и готовились к зиме. Также в ноябре погода показывала, какой будет зима и урожай в следующем году — для этого использовались приметы.

Народные приметы на 10 ноября 2023 года