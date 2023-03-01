8 марта — Международный женский день, который посвящен женской солидарности и борьбе за права женщин. Важную дату отмечают во множестве стран, это касается и Украины. Самое время узнать больше об этом важном празднике, который в современных реалиях не должен восприниматься как “день женской красоты и весны”.

Когда начали отмечать 8 марта в Украине

Так, Международный женский день начали отмечать в независимой стране с начала ее существования. До этого были существенные изменения — после распада СССР праздник утратил свой политический окрас.

В Украине активно выступали за отмену праздника, который считали рудиментом советского прошлого. К примеру, городской совет Коломыи отменил празднование 8 марта в 2013 году.

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Уже в 2017 году Украинский институт национальной памяти предложил ввести изменения: отменить 8 марта и использовать как замену ему День матери — он приходится на второе воскресенье мая.

Кто придумал 8 марта, и почему именно эта дата

Свое начало праздник берет в 1857 году — именно 8 марта американские текстильщицы выступили за увеличение зарплат до уровня мужских. Правда, страйк ничего не дал.

Но уже 8 марта 1907 года женщины потребовали право голоса, а также выступили против тяжелых условий труда. Демонстрации до 1908 года были очень масштабными, и в США огласили 28 февраля 1909 года первым Международным женским днем.

История Международного дня женщин

Раньше праздник имел политический подтекст и часто отмечался в странах, которые находились под влиянием СССР и Китая. Если не брать в счет Восточную Европу, то 8 марта отмечают только десятки стран — Алжир, Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Италия, Израиль, Лаос, Монголия, Вьетнам и Замбия.

Также важную дату празднуют в Греции, Франции и Великобритании, но в основном коммунисты. В Испании праздник имеет другой характер — это женский день протеста, когда феминистки публично выражают свое недовольство. Китай сделал выходной день на 8 марта только женщинам, а в Италии девушки празднуют его без выходного.

В США праздник не отмечают, как и в Польше и Германии. Последние две страны считают, что дата имеет политический подтекст.

Традиции на 8 марта в Украине

И хотя на этот праздник всегда приходится выходной, в условиях войны его отменили из-за военного положения — среда 8 марта будет рабочим днем. Впрочем, даже это не помеха — традиционно, мужчины поздравляют своих самых дорогих женщин. Это могут быть бабушки, мамы, жены, сестры, дочери, коллеги по работе и просто знакомые. Подарок — далеко не главное в этом вопросе: важно уделить внимание и показать свою любовь.

В офисах также проводили корпоративы в неформальной обстановке для всех сотрудниц, а в городах часто устраивали концерты для всех жительниц.

Впрочем, 8 марта — не единственный праздник, который приходится на начало весны. К примеру, уже в марте украинцы будут отмечать День СБУ, День Нацгвардии, и даже Международный день театра. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.