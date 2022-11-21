На 21 ноября приходится День ангела Михаила. В Украине это очень распространенное имя, которое не теряет своей актуальности благодаря своей богатой истории. Самое время поздравить Михаилов с важным днем и пожелать получать только приятное от жизни, обходя стороной все плохое.
Значения имени Михаил
Известно, что популярное имя Михаил берет свои корни из еврейского Михаел. В Украинский быт имя попало через греческое имя Михаель.
С еврейского имя переводится как кто как Бог — человек, который равен Богу.
Обладатель имени Михаил зачастую честная личность, пусть и эмоциональная. Таки люди не способны на плохие дела, уважают чужие границы, а критику по отношению других представляют в очень мягкой форме. Он нейтрален к своим коллегам по работе, а любовь умеет доказывать делом, что очень ценится среди противоположного пола.
Поздравления с Днем ангела Михаила в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, а также напомнят о важности имени, в которое много заложили наши предки.
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Я Вас, Михаил, поздравляю
В День ангела светлый, прекрасный!
Успехов в делах пожелаю,
Все действия — чтоб не напрасны!
И пусть мимоходом сомненья,
С пути чтоб они не сбивали!
Желаю Вам я вдохновенья,
Чтоб счастье с мечтой Вас поймали!
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Тебя хочу поздравить, Михаил,
И пожелать тебе удачи светлой,
Чтоб в жизни каждый миг счастливым был,
А в сердце соловьями пело лето!
Чтоб каждый день лишь радость нес тебе,
Улыбки и, конечно же, доходы,
Чтобы везло во всем в твоей судьбе,
Чтобы дела всегда давали всходы!
***
В тебе особенная сила,
Мужской характер, крепкий дух.
Не счесть всех плюсов Михаила,
Включая, на удачу нюх!
И пусть везение, как награда,
За сердце доброе твое.
Так пусть души горит лампада,
Минуют горе и вранье!
***
Тебе желаю, Михаил,
Везенья, мужества и сил,
Чтоб каждый день счастливым был,
Эмоций множество дарил!
Чтобы в деньгах купался ты
И воплощал свои мечты,
Успех в руке всегда держал,
По пустякам не унывал!
***
Михаил, тебе желаю
Счастья, денег и добра.
В жизни пусть твоей всё будет
Классно, только на ура.
В этот день тебе желаю
Быть здоровым навсегда,
Быть успешным и веселым,
Быть исполненным добра.
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Совсем скоро наступит декабрь — первый месяц зимы порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и профессиональных. К примеру, в последний месяц в году свой день будут отмечать работники статистика, архивов, сухопутные войска ВСУ и работники суда. Ознакомиться с полным календарем праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.