На 21 ноября приходится День ангела Михаила. В Украине это очень распространенное имя, которое не теряет своей актуальности благодаря своей богатой истории. Самое время поздравить Михаилов с важным днем и пожелать получать только приятное от жизни, обходя стороной все плохое.

Значения имени Михаил

Известно, что популярное имя Михаил берет свои корни из еврейского Михаел. В Украинский быт имя попало через греческое имя Михаель.

С еврейского имя переводится как кто как Бог — человек, который равен Богу.

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Обладатель имени Михаил зачастую честная личность, пусть и эмоциональная. Таки люди не способны на плохие дела, уважают чужие границы, а критику по отношению других представляют в очень мягкой форме. Он нейтрален к своим коллегам по работе, а любовь умеет доказывать делом, что очень ценится среди противоположного пола.

Поздравления с Днем ангела Михаила в открытках и СМС порадуют ваших близких и знакомых, а также напомнят о важности имени, в которое много заложили наши предки.

***

Я Вас, Михаил, поздравляю

В День ангела светлый, прекрасный!

Успехов в делах пожелаю,

Все действия — чтоб не напрасны!

И пусть мимоходом сомненья,

С пути чтоб они не сбивали!

Желаю Вам я вдохновенья,

Чтоб счастье с мечтой Вас поймали!

***

Тебя хочу поздравить, Михаил,

И пожелать тебе удачи светлой,

Чтоб в жизни каждый миг счастливым был,

А в сердце соловьями пело лето!

Чтоб каждый день лишь радость нес тебе,

Улыбки и, конечно же, доходы,

Чтобы везло во всем в твоей судьбе,

Чтобы дела всегда давали всходы!

***

В тебе особенная сила,

Мужской характер, крепкий дух.

Не счесть всех плюсов Михаила,

Включая, на удачу нюх!

И пусть везение, как награда,

За сердце доброе твое.

Так пусть души горит лампада,

Минуют горе и вранье!

***

Тебе желаю, Михаил,

Везенья, мужества и сил,

Чтоб каждый день счастливым был,

Эмоций множество дарил!

Чтобы в деньгах купался ты

И воплощал свои мечты,

Успех в руке всегда держал,

По пустякам не унывал!

***

Михаил, тебе желаю

Счастья, денег и добра.

В жизни пусть твоей всё будет

Классно, только на ура.

В этот день тебе желаю

Быть здоровым навсегда,

Быть успешным и веселым,

Быть исполненным добра.

***

Совсем скоро наступит декабрь — первый месяц зимы порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и профессиональных. К примеру, в последний месяц в году свой день будут отмечать работники статистика, архивов, сухопутные войска ВСУ и работники суда. Ознакомиться с полным календарем праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.