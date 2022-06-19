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Быть папой — счастье! Поздравления с Днем отца в СМС

19 июня 2022, 06:42
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
День батька 2022 - привітання у СМС

День отца в Украине отмечают в третье воскресение июня. В 2022 году папочек будут поздравлять 19 июня.

День отца — прекрасная возможность еще раз напомнить о своей любви и уважении, а также поблагодарить папу за заботу.

Для тех, кому сложно подобрать нужные слова, Факты ICTV собрали красивые поздравления с Днем отца в СМС.

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* * *

Папочка, ты самый добрый, отзывчивый и заботливый папа в мире! Будь всегда счастливым и радуйся жизни! 

* * *

Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!

* * *

Быть отцом — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю тебе много сил и терпения для исполнения такой почетной роли!

* * *

Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!

* * *

Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым и уверенным. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!

* * *

Любимый папа! Поздравляю
Тебя сегодня с Днем отца!
Здоровья я тебе желаю,
Чтобы ты весел был всегда!
Чтобы печали и невзгоды
Все обходили стороной!
И чтоб всегда была погода
Прекрасной, солнечной такой!

* * *

С Днем отца! Желаю всем папам планеты ощущать радость отцовства, родительскую важность и нужность, быть заботливыми и любящими, надежными и востребованными!

* * *

Для Украины День отца молодой праздник, официально он появился 8 мая 2019 года, когда Кабмин одобрил указ пятого президента Петра Порошенко.

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