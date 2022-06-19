День отца в Украине отмечают в третье воскресение июня. В 2022 году папочек будут поздравлять 19 июня.

День отца — прекрасная возможность еще раз напомнить о своей любви и уважении, а также поблагодарить папу за заботу.

Для тех, кому сложно подобрать нужные слова, Факты ICTV собрали красивые поздравления с Днем отца в СМС.

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Папочка, ты самый добрый, отзывчивый и заботливый папа в мире! Будь всегда счастливым и радуйся жизни!

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Ты самый сильный, самый умный,

И самый добрый, наконец!

Тебя люблю просто безумно,

И я горжусь тобой, отец!

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Быть отцом — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю тебе много сил и терпения для исполнения такой почетной роли!

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Желаю крепкого здоровья,

Всегда будь номером один!

Я говорю тебе с любовью:

Ты, папа, лучший из мужчин!



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Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым и уверенным. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!

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Любимый папа! Поздравляю

Тебя сегодня с Днем отца!

Здоровья я тебе желаю,

Чтобы ты весел был всегда!

Чтобы печали и невзгоды

Все обходили стороной!

И чтоб всегда была погода

Прекрасной, солнечной такой!



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С Днем отца! Желаю всем папам планеты ощущать радость отцовства, родительскую важность и нужность, быть заботливыми и любящими, надежными и востребованными!

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Для Украины День отца молодой праздник, официально он появился 8 мая 2019 года, когда Кабмин одобрил указ пятого президента Петра Порошенко.