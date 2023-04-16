Пасху 2023 по юлианскому календарю празднуют 16 апреля. По случаю праздника в храмах УГКЦ пройдут пасхальные богослужения.

16 апреля в 7:30 утра глава УГКЦ Святослав проведет пасхальные богослужения в Патриаршем соборе Воскресения Христова. После этого начнут освящение пасок.

Онлайн-трансляция богослужения УГКЦ на Пасху 2023

На Пасху принято освящать паски. Это символическое действие, которое напоминает о воскресении Христа. Мы узнали, когда будут святить паски в Киеве и в каких храмах можно это сделать 16 апреля.

Накануне Пасхи СБУ предупредила украинцев о возможных провокациях врага. Поэтому в праздник лучше избегать массовых собраний, не игнорировать воздушную тревогу, а также не задерживаться в храмах во время освящения пасхальной корзины без надобности.