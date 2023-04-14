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Где и когда можно освятить паску на Пасху 2023 в Киеве

14 апреля 2023, 16:09
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Великдень, великодній кошик, паска
Источник: Depositphotos

Пасху 2023 по юлианскому календарю будут праздновать 16 апреля. Несмотря на военное положение, верующие смогут пойти в церковь и освятить паску.

Освящение пасок — это символическое действие. Оно напоминает о воскресении Христа и новой жизни, которую он дарит последователям.

Когда будут святить паски в Киеве и где можно освятить пасхальную корзину 15 и 16 апреля, читайте в материале.

Свято-Михайловский Златоверхий собор (ПЦУ)

  • 15 апреля (суббота) с 16:00 до 23:00
  • 16 апреля (воскресенье) с 6:00 до 15:00

Успенская Киево-Печерская лавра (ПЦУ)

  • 15 апреля (суббота) с 16:00 до 23:00
  • 16 апреля (воскресенье) с 6:00 до 12:00

Владимирский кафедральный собор (ПЦУ)

  • 15 апреля (суббота) с 16:00 до 23:00
  • 16 апреля (воскресенье) с 6:00 до 14:00

Спасо-Преображенский собор (ПЦУ)

  • 15 апреля (суббота) с 19:00 до 21:00

Свято-Покровский храм (ПЦУ)

  • 15 апреля (суббота) с 13:00 до 21:00
  • 16 апреля (воскресенье) с 8:00 до 15:00

Храм святых апостолов Петра и Павла (ПЦУ)

  • 16 апреля (воскресенье) — с 05:00

Храм Святого Апостола Андрея Первозванного (ПЦУ)

  • 15 апреля (суббота) с 18:00 до 21:00
  • 16 апреля (воскресенье) с 05:00 до 13:00

Храм Всех Святых (ПЦУ)

  • 15 апреля (суббота) с 18:00 до 23:00
  • 16 апреля (воскресенье) с 05:00 до 14:00

Храм Святого Василия Великого (УГКЦ)

  • 16 апреля (воскресенье) — 08:00, 11:00

Парафия Покровы Пресвятой Богородицы УГКЦ в Пирогово

  • 16 апреля (воскресенье) — 12:00

Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ)

  • 15 апреля (суббота) с 15:00 до 21:00
  • 16 апреля (воскресенье) — 09:00, 11:00

Напомним, в Украине на Пасху сохраняется комендантский час. В Киеве он будет действовать с 00:00 до 05:00 часов. Чтобы не пропустить пасхальное богослужение, верующим разрешили оставаться в храмах на всю ночь.

Если у вас нет возможности пойти в храм, включайте богослужение на Пасху 2023 онлайн. А если твердо решили идти в церковь, избегайте массовых скоплений и не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.

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