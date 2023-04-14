Пасху 2023 по юлианскому календарю будут праздновать 16 апреля. Несмотря на военное положение, верующие смогут пойти в церковь и освятить паску.
Освящение пасок — это символическое действие. Оно напоминает о воскресении Христа и новой жизни, которую он дарит последователям.
Когда будут святить паски в Киеве и где можно освятить пасхальную корзину 15 и 16 апреля, читайте в материале.
Свято-Михайловский Златоверхий собор (ПЦУ)
- 15 апреля (суббота) с 16:00 до 23:00
- 16 апреля (воскресенье) с 6:00 до 15:00
Успенская Киево-Печерская лавра (ПЦУ)
- 15 апреля (суббота) с 16:00 до 23:00
- 16 апреля (воскресенье) с 6:00 до 12:00
Владимирский кафедральный собор (ПЦУ)
- 15 апреля (суббота) с 16:00 до 23:00
- 16 апреля (воскресенье) с 6:00 до 14:00
Спасо-Преображенский собор (ПЦУ)
- 15 апреля (суббота) с 19:00 до 21:00
Свято-Покровский храм (ПЦУ)
- 15 апреля (суббота) с 13:00 до 21:00
- 16 апреля (воскресенье) с 8:00 до 15:00
Храм святых апостолов Петра и Павла (ПЦУ)
- 16 апреля (воскресенье) — с 05:00
Храм Святого Апостола Андрея Первозванного (ПЦУ)
- 15 апреля (суббота) с 18:00 до 21:00
- 16 апреля (воскресенье) с 05:00 до 13:00
Храм Всех Святых (ПЦУ)
- 15 апреля (суббота) с 18:00 до 23:00
- 16 апреля (воскресенье) с 05:00 до 14:00
Храм Святого Василия Великого (УГКЦ)
- 16 апреля (воскресенье) — 08:00, 11:00
Парафия Покровы Пресвятой Богородицы УГКЦ в Пирогово
- 16 апреля (воскресенье) — 12:00
Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ)
- 15 апреля (суббота) с 15:00 до 21:00
- 16 апреля (воскресенье) — 09:00, 11:00
Напомним, в Украине на Пасху сохраняется комендантский час. В Киеве он будет действовать с 00:00 до 05:00 часов. Чтобы не пропустить пасхальное богослужение, верующим разрешили оставаться в храмах на всю ночь.
Если у вас нет возможности пойти в храм, включайте богослужение на Пасху 2023 онлайн. А если твердо решили идти в церковь, избегайте массовых скоплений и не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.