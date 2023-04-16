Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Свята в Україні

Богослужіння УГКЦ на Великдень 2023: онлайн-трансляція із Патріаршого собору

16 Квітня 2023, 06:03
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Великдень 2023 за григоріанським календарем - онлайн-трансляція богослужіння
Джерело: Depositphotos

Великдень 2023 за юліанським календарем святкують 16 квітня. З нагоди свята у храмах УГКЦ пройдуть великодні богослужіння.

16 квітня о 7:30 ранку глава УГКЦ Святослав проведе великодні богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Після цього почнуть освячення пасок.

Онлайн-трансляція богослужіння УГКЦ на Великдень 2023

На Великдень заведено освячувати паски. Це символічна дія, яка нагадує про воскресіння Христа. Ми дізналися, коли святитимуть паски в Києві та в яких храмах можна це зробити 16 квітня.

Напередодні Великодня СБУ також попередила українців про можливі провокації ворога. Тож у свято краще уникати масових зібрань, не ігнорувати повітряну тривогу, а також не затримуватися в храмах під час освячення великоднього кошика без потреби.

Читайте також:
ПасхаЯкою буде комендантська година на Великдень 2023: обмеження по областях

Теги
Великдень УГКЦ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь