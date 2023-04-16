Великдень 2023 за юліанським календарем святкують 16 квітня. З нагоди свята у храмах УГКЦ пройдуть великодні богослужіння.

16 квітня о 7:30 ранку глава УГКЦ Святослав проведе великодні богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Після цього почнуть освячення пасок.

Онлайн-трансляція богослужіння УГКЦ на Великдень 2023

На Великдень заведено освячувати паски. Це символічна дія, яка нагадує про воскресіння Христа. Ми дізналися, коли святитимуть паски в Києві та в яких храмах можна це зробити 16 квітня.

Напередодні Великодня СБУ також попередила українців про можливі провокації ворога. Тож у свято краще уникати масових зібрань, не ігнорувати повітряну тривогу, а також не затримуватися в храмах під час освячення великоднього кошика без потреби.