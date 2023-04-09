Пасху 2023 по григорианскому календарю празднуют 9 апреля. Традиционно в этот день верующие посещают богослужения.
Из-за полномасштабной войны не все украинцы смогут пойти в храм и освятить пасхальную корзину, однако приобщиться к праздничному богослужению можно онлайн.
Смотрите онлайн-трансляцию богослужения на Пасху 2023 на Фактах ICTV.
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Программа пасхального богослужения:
- 12:30 — Пасхальная Святая Месса Римско-католической церкви Украины из Кафедрального собора Святого Александра;
- 13:30 — Пасхальное послание и благословение Urbi et orbi Папы Франциска с Площади Святого Петра в Риме.