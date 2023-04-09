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Богослужение на Пасху 2023: онлайн-трансляция

9 апреля 2023, 08:09
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Великдень 2023 за григоріанським календарем - онлайн-трансляція богослужіння
Источник: Depositphotos

Пасху 2023 по григорианскому календарю празднуют 9 апреля. Традиционно в этот день верующие посещают богослужения.

Из-за полномасштабной войны не все украинцы смогут пойти в храм и освятить пасхальную корзину, однако приобщиться к праздничному богослужению можно онлайн.

Смотрите онлайн-трансляцию богослужения на Пасху 2023 на Фактах ICTV.

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Программа пасхального богослужения:

  • 12:30 — Пасхальная Святая Месса Римско-католической церкви Украины из Кафедрального собора Святого Александра;
  • 13:30 — Пасхальное послание и благословение Urbi et orbi Папы Франциска с Площади Святого Петра в Риме.
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Пасха
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