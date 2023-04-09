Великдень 2023 за григоріанським календарем святкують 9 квітня. Традиційно в цей день віряни відвідують богослужіння.

Через повномасштабну війну не всі українці зможуть піти до храму і освятити великодній кошик, однак долучитися до святкового богослужіння можна онлайн.

Дивіться онлайн-трансляцію богослужіння на Великдень 2023 на Фактах ICTV.

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Програма великоднього богослужіння: