Великдень 2023 за григоріанським календарем святкують 9 квітня. Традиційно в цей день віряни відвідують богослужіння.
Через повномасштабну війну не всі українці зможуть піти до храму і освятити великодній кошик, однак долучитися до святкового богослужіння можна онлайн.
Дивіться онлайн-трансляцію богослужіння на Великдень 2023 на Фактах ICTV.
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Програма великоднього богослужіння:
- 12:30 — Великодня Свята Меса Римсько-католицької церкви України з Катедрального собору Святого Олександра;
- 13:30 — Великоднє послання та благословення Urbi et orbi Папи Франциска з Площі Святого Петра в Римі.