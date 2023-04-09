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Богослужіння на Великдень 2023: онлайн-трансляція

9 Квітня 2023, 08:09
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Великдень 2023 за григоріанським календарем - онлайн-трансляція богослужіння
Джерело: Depositphotos

Великдень 2023 за григоріанським календарем святкують 9 квітня. Традиційно в цей день віряни відвідують богослужіння.

Через повномасштабну війну не всі українці зможуть піти до храму і освятити великодній кошик, однак долучитися до святкового богослужіння можна онлайн.

Дивіться онлайн-трансляцію богослужіння на Великдень 2023 на Фактах ICTV.

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Програма великоднього богослужіння:

  • 12:30 — Великодня Свята Меса Римсько-католицької церкви України з Катедрального собору Святого Олександра;
  • 13:30 — Великоднє послання та благословення Urbi et orbi Папи Франциска з Площі Святого Петра в Римі.
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Джерело
Суспільне
Теги
Великдень
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