7 апреля верующие отмечают важный светлый христианский праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он приурочен в память о чудесном явлении архангела Гавриила Деве Марии, который сообщил ей о рождении Иисуса Христа.
Благовещение является третьим по важности церковным праздником в христианстве после Рождества Христового и Пасхи. Его название означает “благое известие”.
В эту дату принято поздравлять друг друга, желая чудесной жизни, помощи небес, всех благ и мира. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2023 в открытках, смс и прозе.
Поздравления с Благовещением 2023 в открытках
Поздравления с Благовещением 2023 в смс
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Радостных известий,
Мира и добра
В праздник Благовещения
Вам желаю я!
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды, веры,
Душевной красоты!
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В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
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Будто птица, Богородица нам с неба шлет привет,
Благовещение сегодня наступило.
Даже птичка гнездышко свое не вьет,
И девица косы распустила.
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Благая весть сегодня к нам должна прийти,
Мы Богородицу прославим за добро.
Желаю вам я счастье лишь найти,
Чтоб солнышко в обнимку с вами шло.
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В небе солнце засияло —
Благовещение настало!
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он!
Поздравления с Благовещением 2023 в прозе
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Пусть Богородица тебя бережет! Желаю счастья, здоровья и спокойствия на душе. Радостных дней, достатка, исполнения желаний, мира и победы!
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Поздравляю тебя с Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
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С Благовещеньем вас поздравляю! Желаю, чтобы этот день был светлым, добрым, ясным! Пусть благие вести приходят часто, в судьбе и доме будет порядок, а в душе царит весна.
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
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С Благовещением! Пусть Богородица хранит вас и вашу семью от горестей, бед и болезней и ведет вас за руку по жизни, уберегая от проступков и ошибок, пусть счастье и успех всегда сопутствуют во всех начинаниях, каждое утро будет добрым, мира и благополучия в семье!