7 апреля верующие отмечают важный светлый христианский праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он приурочен в память о чудесном явлении архангела Гавриила Деве Марии, который сообщил ей о рождении Иисуса Христа.

Благовещение является третьим по важности церковным праздником в христианстве после Рождества Христового и Пасхи. Его название означает “благое известие”.

В эту дату принято поздравлять друг друга, желая чудесной жизни, помощи небес, всех благ и мира. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2023 в открытках, смс и прозе.

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Поздравления с Благовещением 2023 в открытках

Поздравления с Благовещением 2023 в смс

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Радостных известий,

Мира и добра

В праздник Благовещения

Вам желаю я!

Крепкого здоровья,

Солнца и весны,

Любви, надежды, веры,

Душевной красоты!



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В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

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