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Безупречной репутации и результатов! Поздравления с Днем стоматолога коллегам

9 февраля 2024, 07:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День стоматолога 2024
Источник: Pixabay

9 февраля в мире отмечают профессиональный праздник — День стоматолога. Ежегодно дата празднования неизменна, и в 2024 году приходится на пятницу.

Традиционно в этот день нужно поздравлять врачей-стоматологов (зубных врачей, дантистов), ведь без них было бы сложно представить нашу жизнь. Приятными словами обмениваются и коллеги, желая друг другу профессионального роста и хороших клиентов. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем стоматолога коллегам.

Поздравления с Днем стоматолога для коллег в стихах

***

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Сияй голливудской улыбкой,
Сияй чистотою халата.
Пусть будет работа не пыткой,
Достойной пусть будет зарплата.
Хороших тебе пациентов,
Улыбок, цветов, комплиментов!

***

В стоматологии ты спец
И зубы лечишь безупречно!
Неважно, клык или резец —
С твоим трудом все служит вечно.
Так пусть рука будет крепка,
Работа радость доставляет,
А беды, словно горсть песка,
Легко сквозь пальцы утекают!

***

Пусть улыбки ярко сияют,
Пусть от счастья блестят лишь глаза.
Стоматологов всех поздравляю,
И желаю вам счастья друзья.

***

Король зубов и бог коронок,
Конечно, доктор — стоматолог!
Людских улыбок повелитель
И зубной боли укротитель!
Пусть будет легкою рука,
Что ставит пломбы на века,
Пусть кариес тебя боится,
С Международным днем дантиста!

***

Стоматологи, сегодня
Принимайте поздравления!
Дарит пусть работа радость,
Позитив и вдохновение.
Как и прежде, всем дарите
Красоту улыбок ярких,
Благодарность пациентов
Будет вам пускай подарком.
В праздник наш желаю счастья,
Сил, здоровья и терпения,
Пусть работа вдохновляет
На победы и свершения.

Поздравления с Днем стоматолога для коллег в прозе

***

Желаю благодарных пациентов, профессионального роста и достойного дохода! С праздником, коллеги! 

***

Пусть будут самые щедрые пациенты, качественное оборудование мирового уровня, а также много хороших событий и внушительных достижений. Поздравляю с Днем стоматолога, коллега!

***

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем стоматолога. Желаю благополучия, ежедневных радостей, огромного счастья и чтобы пациенты чаще говорили слова благодарности!

***

Поздравляю тебя с Днем стоматолога, желаю всего самого наилучшего: счастья, любви, дружбы, гармонии, благополучия, здоровья, поддержки, крутых достижений в карьере и искренних благодарностей от довольных пациентов!

***

Дорогие коллеги, лучшие в мире специалисты, с профессиональным праздником! Желаю вам безупречной репутации, отличных результатов и бесконечного потока щедрых пациентов!

Историю праздника День стоматолога — читайте на Фактах ICTV.

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Привітання Стоматологія
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