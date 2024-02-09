9 февраля в мире отмечают профессиональный праздник — День стоматолога. Ежегодно дата празднования неизменна, и в 2024 году приходится на пятницу.

Традиционно в этот день нужно поздравлять врачей-стоматологов (зубных врачей, дантистов), ведь без них было бы сложно представить нашу жизнь. Приятными словами обмениваются и коллеги, желая друг другу профессионального роста и хороших клиентов. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем стоматолога коллегам.

Поздравления с Днем стоматолога для коллег в стихах

***

Сейчас смотрят

Сияй голливудской улыбкой,

Сияй чистотою халата.

Пусть будет работа не пыткой,

Достойной пусть будет зарплата.

Хороших тебе пациентов,

Улыбок, цветов, комплиментов!

***

В стоматологии ты спец

И зубы лечишь безупречно!

Неважно, клык или резец —

С твоим трудом все служит вечно.

Так пусть рука будет крепка,

Работа радость доставляет,

А беды, словно горсть песка,

Легко сквозь пальцы утекают!

***

Пусть улыбки ярко сияют,

Пусть от счастья блестят лишь глаза.

Стоматологов всех поздравляю,

И желаю вам счастья друзья.

***

Король зубов и бог коронок,

Конечно, доктор — стоматолог!

Людских улыбок повелитель

И зубной боли укротитель!

Пусть будет легкою рука,

Что ставит пломбы на века,

Пусть кариес тебя боится,

С Международным днем дантиста!

***

Стоматологи, сегодня

Принимайте поздравления!

Дарит пусть работа радость,

Позитив и вдохновение.

Как и прежде, всем дарите

Красоту улыбок ярких,

Благодарность пациентов

Будет вам пускай подарком.

В праздник наш желаю счастья,

Сил, здоровья и терпения,

Пусть работа вдохновляет

На победы и свершения.

Поздравления с Днем стоматолога для коллег в прозе

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Желаю благодарных пациентов, профессионального роста и достойного дохода! С праздником, коллеги!



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Пусть будут самые щедрые пациенты, качественное оборудование мирового уровня, а также много хороших событий и внушительных достижений. Поздравляю с Днем стоматолога, коллега!

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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем стоматолога. Желаю благополучия, ежедневных радостей, огромного счастья и чтобы пациенты чаще говорили слова благодарности!

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Поздравляю тебя с Днем стоматолога, желаю всего самого наилучшего: счастья, любви, дружбы, гармонии, благополучия, здоровья, поддержки, крутых достижений в карьере и искренних благодарностей от довольных пациентов!

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Дорогие коллеги, лучшие в мире специалисты, с профессиональным праздником! Желаю вам безупречной репутации, отличных результатов и бесконечного потока щедрых пациентов!



Историю праздника День стоматолога — читайте на Фактах ICTV.