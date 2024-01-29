Международный день стоматолога отмечают во всем мире в третьем месяце зимы. Это профессиональный праздник, который начали отмечать в Украине с 1993 года.

Международный день стоматолога 2024 — дата

Международный день стоматолога ежегодно приходится на одну и ту же дату. Этот праздник отмечают 9 февраля.

В 2024 году он выпадает на рабочий день — пятницу.

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Международный день стоматолога — история праздника

Дата для Международного дня стоматолога выбрана не случайно, поскольку в этот день верующие чтят память святой Аполлонии Александрийской.

Она была дочерью александрийского чиновника и веровала в Христа. Пострадала во время гонений императора Деция, ведь, по мнению гонителей, подавала дурной пример согражданам. В то время они должны были придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора.

Аполлонию подвергли жестоким пыткам, и несмотря на них, она отказывалась отрекаться от своей веры. Ее били, угрожали сжечь заживо и выбили все зубы.

Святая попросила палачей развязать ее, отошла в сторону, помолилась и прыгнула в огонь. Это произошло 9 февраля 249 года.

С тех пор существует легенда, что как только заболит зуб, стоит помолиться Аполлонии и боль исчезнет.