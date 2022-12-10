День Андрея Первозванного многие христиане восточного обряда ежегодно отмечают 13 декабря. Праздник посвящен святому, который посвятил свою жизнь распространению веры в Бога, и даже предрек возникновение Киева на берегах реки Днепр.

Впрочем, вместе с большими церковными праздниками, приходят традиции и запреты, которых стоит придерживаться. Покровительство Первозванного поможет сохранить счастье в семье и уберечь от проблем. Особенно это касается любителей рыболовли и охоты.

Можно ли работать на Андрея Первозванного — вопрос, который интересует многих.

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Как и в другой церковный праздник, 13 декабря запрещено выполнять домашнюю работу — убирать, стирать и шить. Если есть возможность, лучше перенести эти задачи на следующий день.

Также под запретом — работы с землей. Если ваша деятельность имеет отношения к аграрной деятельности, то можно взять выходной. Правда, в условиях войны стоит расставлять приоритеты правильно.

Запрет также касается шитья. Если есть несрочные задания — их можно перенести на другой день.

Что касается других ограничений, то нельзя устраивать шумные гуляния с алкоголем, отправлять близких в дальний путь и сквернословить.

Правда, военное время вносит свои коррективы в нашу жизнь, и некоторыми правилами можно пренебречь, если это вынуждает ситуация.

Декабрь в самом разгаре — самое время подумать о средине зимы. Январь 2023 года принесет украинцам огромное количество праздников — как церковных, так и государственный. Правда, выходных дополнительных не ожидается на фоне военного положения в стране. Ознакомиться с полным календарем праздников 2023 можно на Фактах ICTV.