В воскресенье, 1 октября, украинцы будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы.
Это один из наибольших церковных праздников, поэтому верующие всегда придерживаются традиций и определенных запретов.
Праздник Покрова символизирует встречу осени и зимы, а связан он с легендой о заступничестве Девы Марии, которая омофором накрыла и защитила Константинополь от врагов.
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Ранее Покров Пресвятой Богородицы отмечали 14 октября. Однако с переходом Православной церкви Украины на новый календарь дата праздника сместилась.
Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы
- Заниматься тяжелым трудом и домашними делами (стирать, убирать, резать, шить, вязать, вышивать).
- Ссориться, сквернословить, желать другим зла.
- Одалживать деньги или брать в долг.
- Злоупотреблять алкоголем и переедать.
- Отказывать сватам. Наши предки верили, если девушка откажет сватам, ей придется ждать потом еще три года.
- Стричься, обрезать ногти.
- Отказывать в гостеприимстве. Считается, чем богаче будет стол на Покров и теплее прием для гостей, тем больше достатка будет в доме.
В праздник Покрова принято посещать церковную службу, ставить свечи, молиться и просить Богородицу о заступничестве.
Подробнее об истории праздника Покрова Пресвятой Богородицы, традициях и приметах — читайте в материале Фактов ICTV.