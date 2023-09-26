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Свята в Україні

Без ссор и домашних дел: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

26 сентября 2023, 16:08
Валентина Чорна редактор ленты
церква, свічки
Источник: Pixabay

В воскресенье, 1 октября, украинцы будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы.

Это один из наибольших церковных праздников, поэтому верующие всегда придерживаются традиций и определенных запретов.

Праздник Покрова символизирует встречу осени и зимы, а связан он с легендой о заступничестве Девы Марии, которая омофором накрыла и защитила Константинополь от врагов.

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Ранее Покров Пресвятой Богородицы отмечали 14 октября. Однако с переходом Православной церкви Украины на новый календарь дата праздника сместилась.

Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

  • Заниматься тяжелым трудом и домашними делами (стирать, убирать, резать, шить, вязать, вышивать).
  • Ссориться, сквернословить, желать другим зла.
  • Одалживать деньги или брать в долг.
  • Злоупотреблять алкоголем и переедать.
  • Отказывать сватам. Наши предки верили, если девушка откажет сватам, ей придется ждать потом еще три года.
  • Стричься, обрезать ногти.
  • Отказывать в гостеприимстве. Считается, чем богаче будет стол на Покров и теплее прием для гостей, тем больше достатка будет в доме.

В праздник Покрова принято посещать церковную службу, ставить свечи, молиться и просить Богородицу о заступничестве.

Подробнее об истории праздника Покрова Пресвятой Богородицы, традициях и приметах — читайте в материале Фактов ICTV.

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Покров Пресвятой Богородицы Свята Церковні свята
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