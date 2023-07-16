16 июля в Украине отмечают профессиональный праздник — День бухгалтера. В 2023 году эта дата приходится на выходной день — воскресенье.
Дата празднования выбрана не случайно. Именно в этот день в 1999 году правительством был принят Закон О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.
Люди, работающие в этой профессии, делают немало важных дел, а именно — занимаются начислением зарплаты, готовят и отправляют отчетность в налоговую службу, следят за финансовыми потоками и многое другое. Если в вашем окружении есть специалист из этой сферы, не забудьте его поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем бухгалтера 2023 в открытках, СМС и прозе.
Поздравления с Днем бухгалтера 2023 в открытках
Поздравления с Днем бухгалтера 2023 в СМС
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Пускай в карьере только взлеты,
Всегда пусть верные расчеты,
Растет зарплата, ваш достаток,
Всегда по жизни пусть порядок.
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Сегодня справляет именины
Вся бухгалтерия Украины!
А потому я пропустить не мог
И написал вам пару строк.
Желаю, чтобы все сходилось,
И бухучет легко вершился.
И счастья личного желаю,
А радость я вам присылаю.
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В голове одни расчеты,
Много мыслей набралось,
Ежедневные заботы,
Чтоб в балансе все сошлось.
В День бухгалтера желаю,
Чтоб в ажуре шли дела,
И за все твои старанья
Тебя премия нашла.
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Считаешь цифры без труда,
Бухгалтер лучший, это точно.
Так пусть счастливая звезда
Тебя ведет к успехам мощным!
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Прими, бухгалтер, поздравления,
Сегодня праздник у тебя!
Работу выбрал ты удачно, без сомненья,
Среди финансов будешь ты всегда!
Поздравления с Днем бухгалтера 2023 в прозе
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Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю точных расчетов в работе, приятных рабочих дней и не менее приятного отдыха.
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Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем бухгалтера! Это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!
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Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю оптимизма, бодрости, удачи, благополучия, порядка, уважения, высокого профессионализма, достатка, счастья и везения.
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С Днем бухгалтера! Желаю правильных балансов, верных подсчетов и больших цифр в зарплате.
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Поздравляю тебя с профессиональным праздником! Желаю умения, терпения, правильных отчетов и чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья!