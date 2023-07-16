16 июля в Украине отмечают профессиональный праздник — День бухгалтера. В 2023 году эта дата приходится на выходной день — воскресенье.

Дата празднования выбрана не случайно. Именно в этот день в 1999 году правительством был принят Закон О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.

Люди, работающие в этой профессии, делают немало важных дел, а именно — занимаются начислением зарплаты, готовят и отправляют отчетность в налоговую службу, следят за финансовыми потоками и многое другое. Если в вашем окружении есть специалист из этой сферы, не забудьте его поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем бухгалтера 2023 в открытках, СМС и прозе.

Поздравления с Днем бухгалтера 2023 в открытках

Поздравления с Днем бухгалтера 2023 в СМС

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Пускай в карьере только взлеты,

Всегда пусть верные расчеты,

Растет зарплата, ваш достаток,

Всегда по жизни пусть порядок.



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Сегодня справляет именины

Вся бухгалтерия Украины!

А потому я пропустить не мог

И написал вам пару строк.

Желаю, чтобы все сходилось,

И бухучет легко вершился.

И счастья личного желаю,

А радость я вам присылаю.

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В голове одни расчеты,

Много мыслей набралось,

Ежедневные заботы,

Чтоб в балансе все сошлось.

В День бухгалтера желаю,

Чтоб в ажуре шли дела,

И за все твои старанья

Тебя премия нашла.

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Считаешь цифры без труда,

Бухгалтер лучший, это точно.

Так пусть счастливая звезда

Тебя ведет к успехам мощным!



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Прими, бухгалтер, поздравления,

Сегодня праздник у тебя!

Работу выбрал ты удачно, без сомненья,

Среди финансов будешь ты всегда!

Поздравления с Днем бухгалтера 2023 в прозе

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Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю точных расчетов в работе, приятных рабочих дней и не менее приятного отдыха.



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Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем бухгалтера! Это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

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Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю оптимизма, бодрости, удачи, благополучия, порядка, уважения, высокого профессионализма, достатка, счастья и везения.

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С Днем бухгалтера! Желаю правильных балансов, верных подсчетов и больших цифр в зарплате.

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Поздравляю тебя с профессиональным праздником! Желаю умения, терпения, правильных отчетов и чтобы баланс всегда сходился. Пусть дома все имеется, здоровья и счастья!