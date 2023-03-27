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Аншлагов и любви зрителей! Поздравления с Днем театра 2023 в открытках

27 марта 2023, 07:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Театр Гарнье

27 марта отмечают Всемирный день театра —  профессиональный праздник всех работников театра, который был установлен в 1961 году. В 2023 году он приходится на рабочий день — понедельник.

В эту дату необходимо поздравлять всех, кто имеет непосредственное отношение к театральному искусству, а именно — актеров, режиссеров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций, билетеров и гардеробщиков.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем театра 2023 в открытках, чтобы вы смогли поздравить в своем окружении всех тех, кто имеет к этой дате хоть какое-либо отношение.

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Стоит отметить, что День театра особенный и для простых его любителей, поскольку в “храмах культуры” нередко проводят соответствующие мероприятия.

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день театру Привітання
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